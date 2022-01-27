TAKVİM duyurmuştu! Uğurcan Kaya Çiğdem Kayalı'dan boşanmak için harekete geçti.





ALKIŞLIK HAREKET

Brezilyalı oyuncu Jessica May ve eşi Hüseyin Kara, alkışlanacak bir harekete imza attı. Beşiktaş'ta bir parkta, sokak hayvanlarının karınlarını doyurup kulübelerini de onardı. Brezilya'da kar yağmadığını söyleyen May, "İlk defa Türkiye'de gördüm ve aşırı mutlu oldum. Ama zaman geçince eğlenceli gelmemeye başladı bana ne yazık ki. Hayvanlar için üzüldüm" dedi. (Aydın HAMZA)