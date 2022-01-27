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    TAKVİM duyurmuştu! Uğurcan Kaya Çiğdem Kayalı'dan boşanmak için harekete geçti.

    Kendisinden 25 yaş küçük DJ eşi tarafından aldatıldığını ve boşanma aşamasına geldiklerini TAKVİM duyurmuştu. Uğurcan Kaya, Çiğdem Kayalı’dan boşanmak için harekete geçti. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Dava açıldı!

    63 yaşındaki Çiğdem Kayalı ile kendisinden 25 yaş küçük eşi Uğurcan Kaya'nın boşanacağını Takvim Gazetesi duyurmuştu. İkili hakkındaki ihanet iddiaları üzerine ünlü DJ Uğur Can Kaya, sessizliğini bozdu. Kaya, "Öyle ihanet, kavga falan yok. Ben anlaşmalı boşanmak istedim. Ancak karşı taraf kabul etmeyince 30.12.2021'de davayı açtım" diye konuştu. (Doğan Savaş)



    AZRA'YI KIZDIRDI
    Organızatör Erkan Özerman, Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında söylediği "Azra, Kıvanç'ı elden kaçırma korkusu ile iftira attı" sözleriyle gündem oldu. Akın'ın menajeri Yasemin Kök ise "Yapılan itibar sarsıcı iddialarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" diyerek cevap verdi.



    ŞAŞIRTAN HEDİYE
    Seçil Gür, geçtiğimiz akşam İzmir'de sahne aldı. Sanatçıyı izlemeye giden bir hayranı, ona gecede kara kalemle çizdiği resmini hediye etti. Seçil Gür, bu hediye karşısında şaşkına döndü.



        KIŞLIKÇI ASLI
        Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sevimli köpeğini kucağına alarak gezintiye çıkan güzel oyuncu, "Ben kış mevsimini daha çok seviyorum. Yazlıkçı değil kışlıkçıyım" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



        UTANGAÇ EMRE
        Futbolcu Emre Mor, önceki gün Etiler'de objektife takıldı. Kız arkadaşıyla birlikte köpeklerini gezdiren Mor, objektifleri görünce utangaç tavırlar sergiledi. (Aydın HAMZA)



        ÇOCUK AYRILIĞI!
        Eşi Burcu Kıratlı'yla çocuk istemediği için boşanacakları konuşulan Sinan Akçıl, suskunluğunu bozdu. Ünlü popçu, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz. Baba olmak hayalim" diyerek iddiaların doğru olduğunu ima etti.



            EŞİNİN STİLİSTİ
            2. Uluslararası Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismin yer aldığı davete Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile katıldı. Gecede ödül alan Elçin, objektiflere poz vermeden önce eşi, onun kıyafeti ve saçını düzeltti.



            ARTIK ARKADAŞIZ
            İşletmeci Erkan Şen ile kısa bir süre önce ayrılan Merve Boluğur, önceki akşam yine popçu Emre Kaya ile birlikteydi. Oyuncu, aşk iddiaları karşısında sessiz kalırken, eski sevgilisi Erkan Şen için konuştu. Boluğur, "Erkan ile artık arkadaşız" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            DİZİ AŞKI BİTTİ
            Bir dönem aynı dizide rol alırken aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel ilişkisinin bittiği iddia edildi. Erçel ve Bürsin, sessiz kalırken "Bu ayrılık reklam mı?" dedirtti. Sosyal medyada, Demet Özdemir'le yeni bir projeye başlayacak olan Kerem Bürsin'in reklam peşinde olduğu yorumları yapıldı.



                DESTAN YAZDI
                Ekranların yeni fenomeni 'Destan' sekizinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi #TürkleriBirEdecek etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken büyük ilgi gördü. 'Destan' Tüm Kişiler kategorisinde %8,10 reyting ve %17,18 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.



                KAR KEYFİ
                Muazzez Ersoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Karı özlemişim diyen Ersoy, "Evimin önünde köpeklerimle oynayarak stres attım" dedi.



                ALKIŞLIK HAREKET
                Brezilyalı oyuncu Jessica May ve eşi Hüseyin Kara, alkışlanacak bir harekete imza attı. Beşiktaş'ta bir parkta, sokak hayvanlarının karınlarını doyurup kulübelerini de onardı. Brezilya'da kar yağmadığını söyleyen May, "İlk defa Türkiye'de gördüm ve aşırı mutlu oldum. Ama zaman geçince eğlenceli gelmemeye başladı bana ne yazık ki. Hayvanlar için üzüldüm" dedi. (Aydın HAMZA)



                    DEMET'İ TOPA TUTTU
                    Modacı Gülşah Saraçoğlu, Deha Bilimler ile yasak aşk yaşadığı iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. Saraçoğlu, "Deha sahnesini severek izlemeye gittiğim bir arkadaşım. Demet Akalın, algıyı farklı yansıttı ve bu çok çirkin bir şey oldu. Bu konuda onu affetmeyeceğim" diye konuştu.
                    (Aydın HAMZA)

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                    Haberler Saklambaç TAKVİM duyurmuştu! Uğurcan Kaya Çiğdem Kayalı'dan boşanmak için harekete geçti.
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