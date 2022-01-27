TAKVİM duyurmuştu! Uğurcan Kaya Çiğdem Kayalı'dan boşanmak için harekete geçti.

63 yaşındaki Çiğdem Kayalı ile kendisinden 25 yaş küçük eşi Uğurcan Kaya'nın boşanacağını Takvim Gazetesi duyurmuştu. İkili hakkındaki ihanet iddiaları üzerine ünlü DJ Uğur Can Kaya, sessizliğini bozdu. Kaya, "Öyle ihanet, kavga falan yok. Ben anlaşmalı boşanmak istedim. Ancak karşı taraf kabul etmeyince 30.12.2021'de davayı açtım" diye konuştu. (Doğan Savaş)
AZRA'YI KIZDIRDI
Organızatör Erkan Özerman, Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında söylediği "Azra, Kıvanç'ı elden kaçırma korkusu ile iftira attı" sözleriyle gündem oldu. Akın'ın menajeri Yasemin Kök ise "Yapılan itibar sarsıcı iddialarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" diyerek cevap verdi.