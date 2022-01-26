Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan'ın acısı dinmiyor. Kar fotoğrafı paylaşan Alişan, "Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..." notuyla duygulandırdı.
KAR SELFİE'Sİ
Oyuncu Derya Şensoy, karın keyfini Cihangir'de çıkardı. Gece şiddetli yağan karı görünce kendini hemen sokağa attı. Karda oynayıp selfie yaptı.
MUTSUZ ÇAĞLA
Yazın son günlerine kadar deniz keyfi yapmasıyla bilinen Çağla Şıkel, kışın bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Önceki gün kar pozu paylaşan Şıkel, "Sevmiyorum, Sevemiyorum" diyerek dert yandı.