Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan'ın acısı dinmiyor. Kar fotoğrafı paylaşan Alişan, "Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..." notuyla duygulandırdı.