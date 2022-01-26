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    Kardeşi Selçuk Tektaş’ı geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan’ın acısı dinmiyor

    Kardeşi Selçuk Tektaş’ı geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan’ın acısı dinmiyor. Kar fotoğrafı paylaşan Alişan, “Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza...” notuyla duygulandırdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 26 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Dinmeyen acı

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan'ın acısı dinmiyor. Kar fotoğrafı paylaşan Alişan, "Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..." notuyla duygulandırdı.

    KAR SELFİE'Sİ
    Oyuncu Derya Şensoy,     karın keyfini Cihangir'de çıkardı. Gece şiddetli yağan karı görünce kendini hemen sokağa attı. Karda oynayıp selfie yaptı.

    MUTSUZ ÇAĞLA
    Yazın son günlerine kadar deniz keyfi yapmasıyla bilinen Çağla Şıkel, kışın bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Önceki gün kar pozu paylaşan Şıkel, "Sevmiyorum, Sevemiyorum" diyerek dert yandı.

        BİKİNİLİ KARDAN KADIN!
        Sosyetik sosyal medya fenomeni Rachel Araz, kar keyfi yaparken bile farkını konuşturdu. Araz, evinin bahçesinde yaptığı kardan kadına bikini giydirip, güneş gözlüğü taktı. Sosyetik güzel, takipçilerini güldürdü.

        ARABESK GECESİ
        Sevilen şarkıcı Derya Bedavacı, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sahnede 2 saat kalan Derya Bedavacı'ya sevenleri "Arabeskin kraliçesi" iltifatları yaptı.

        EDİZ'İN KATKILARIYLA
        Sanatçı Özgün, oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile kardan adam yaptı. Baba-oğul karın keyfini çıkarırken sevilen sanatçı bu anlarını "Ediko'nun katkılarıyla 2022'nin ilk kardan adamı hazır" notuyla paylaştı.

            AY BALAM'A AKUSTİK YORUM
            Sevcan Dalkıran, 2016 yılında Azeri Uzeyir Mehdizade ile düet yaptığı ve klipsiz şekilde 100 milyon defa izlenmeyi aşan "Ay Balam" adlı şarkısını bu kez akustik olarak sevenleriyle buluşturdu. Şarkı Sevcan Dalkıran'ın YouTube kanalında yayınlanmaya başlarken, hayranlarından büyük övgü aldı.

            MADONNA ALKAN
            Madonna,             önceki gün sevgilisiyle çıktığı gece turunda gündem oldu. Sosyal medyada yaptığı filtrelerle 18'lik genç kız gibi duran Madonna'nın doğal halini gören Türk takipçileri Banu Alkan'a benzetti.
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            İBB’nin işbilmezliği konuşuldu
            Haberler Saklambaç Kardeşi Selçuk Tektaş’ı geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan’ın acısı dinmiyor
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