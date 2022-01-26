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    Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evleneceği tarih belli oldu! Evlilik sonrası hemen çok yapacaklar

    Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nihah tarihi belli oldu. Ünlü çiftin, kendilerine daha hayırlı geleceğine inandıkları için Kadir Gecesi’ne denk gelen 27 Nisan’da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

    Sürpriz tarih

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra teselliyi iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, jet hızıyla evliliğe gidiyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Hadise, daha sonra Dinçerler'in kardeşinin düğününde aile fotoğrafına girmişti.

    AİLELER DE ÇOK MUTLU
    Düğüne kız kardeşi ve annesiyle giden Hadise, "İstenmeyen gelin" iddialarını çürütmüştü. 36 yaşındaki popçu ve sevgilisinin düğün tarihini belirlediği öğrenildi.

    Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, 27 Nisan'da nikâh masasına oturuyor. Bu tarihin iki ünlü isim için bir önemi daha ortaya çıktı.

        Hadise ve Dinçerler, Kadir Gecesi'ne denk gelen 27 Nisan'ı özellikle istemiş. Kendilerine daha uygun ve hayırlı geleceğine inandıkları için bu tarihte karar kılan ünlü çift, ailelerini de çok mutlu etmiş.

        HEMEN ANNE OLMAK İSTİYOR
        Vakit kaybetmeden düğün hazırlıklarına geçen Hadise, mekan araştırmalarına başladı. Ünlü popçunun yuvasını kurduktan sonra kariyeri bir kenara bırakıp, hemen anne olmak istediği öğrenildi.
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