Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evleneceği tarih belli oldu! Evlilik sonrası hemen çok yapacaklar

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra teselliyi iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, jet hızıyla evliliğe gidiyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Hadise, daha sonra Dinçerler'in kardeşinin düğününde aile fotoğrafına girmişti.
AİLELER DE ÇOK MUTLU
Düğüne kız kardeşi ve annesiyle giden Hadise, "İstenmeyen gelin" iddialarını çürütmüştü. 36 yaşındaki popçu ve sevgilisinin düğün tarihini belirlediği öğrenildi.
Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, 27 Nisan'da nikâh masasına oturuyor. Bu tarihin iki ünlü isim için bir önemi daha ortaya çıktı.