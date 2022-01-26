Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çukurova’nın vazgeçilmez dostluğu! Şermin ve Füsun gerçek hayatta da yakın arkadaşlar

    Bir Zamanlar Çukurova'nın iki özel karekteri seyirciyi büyülüyor. Renkli karakterleriyle her hafta yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkan Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar, başarılarına sürekli bir yenisini eklemeyi başarıyor.

    Çukurova’nın vazgeçilmez dostluğu

    Bir Zamanlar Çukurova'nın iki özel karekteri seyirciyi büyülüyor. Renkli karakterleriyle her hafta yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkan Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar, başarılarına sürekli bir yenisini eklemeyi başarıyor.

    Bir Yaman olarak Çukurova'da dimdik ayakta duran Şermin ve onun en yakın arkadaşı Füsun, Çukurova'nın nabzını tutuyor. Çıkarları için zaman zaman küçük entrikalar kuran iki yakın arkadaş en çok da birbirleriyle çekişiyorlar!

    Bir zamanlar babasının olan servete yeniden sahip olmak için elinden geleni ardına koymayan Şermin'in hem en çok hava atmaya bayıldığı hem de en çok destek aldığı kişi de her zaman Füsun. İki karakterin diyalogları da maceraları da seyircinin çok sevdiği bölümleri oluşturuyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İBB’nin işbilmezliği konuşuldu
    Haberler Saklambaç Çukurova’nın vazgeçilmez dostluğu! Şermin ve Füsun gerçek hayatta da yakın arkadaşlar
        SON DAKİKA