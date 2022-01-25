Konserden konsere koşan Bülent Ersoy'dan şaşırtan Arap atı benzetmesi

Türkıye'nin Diva'sı Bülent Ersoy, konserlerine aralıksız devam ediyor. Gittiği her yerde büyük ilgi gören Ersoy, ilginç açıklamalar yaptı. Konserden çıkıp Bursa'ya geldiğini belirten Ersoy, "Üzüm salkımlarının ağacın belini büktüğü gibi, tıklım tıklımdı. Bu bana büyük gurur veriyor. Yüce Allah'ıma şükür ki 50 senedir olduğu gibi yine çok heyecanlıyım. Arap atı gibiyim Maaşallah" dedi. Bir muhabirin, "Sizi her zaman şık görüyoruz" sözlerini ise Ersoy şöyle yanıtladı: Rujsuz dışarı çıkmam söz konusu olamaz.
BEYAZLI GECE'DE SİYAHLI MERVE!
Pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey önceki akşam Maslak'ta sevenleriyle buluştu. Kar yağışı dolayısıyla İstanbul'un beyaza büründüğü gecede Amor Garibovic imzalı siyah elbisesiyle sahne alan Özbey hem sesi hem de güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.
BAŞKENT'TE EĞLENCE
Cenk Eren önceki akşam Ankara'da Ajda Pekkan ile beraber sahne aldı. Kar yağışına rağmen seyirciler konsere akın etti. Gecede Eren, ayakta alkışlandı.