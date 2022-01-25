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    Konserden konsere koşan Bülent Ersoy'dan şaşırtan Arap atı benzetmesi

    Konserden konsere koşan Bülent Ersoy, Bursa’da yine gündem olan bir açıklama yaptı: Her yerde tıklım tıklım dolu olan salonlarda konser veriyorum. Yanlış anlamayın ama Arap atı gibiyim. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ocak Saklambaç haberleri...

    Arap atı gibiyim!

    Türkıye'nin Diva'sı Bülent Ersoy, konserlerine aralıksız devam ediyor. Gittiği her yerde büyük ilgi gören Ersoy, ilginç açıklamalar yaptı. Konserden çıkıp Bursa'ya geldiğini belirten Ersoy, "Üzüm salkımlarının ağacın belini büktüğü gibi, tıklım tıklımdı. Bu bana büyük gurur veriyor. Yüce Allah'ıma şükür ki 50 senedir olduğu gibi yine çok heyecanlıyım. Arap atı gibiyim Maaşallah" dedi. Bir muhabirin, "Sizi her zaman şık görüyoruz" sözlerini ise Ersoy şöyle yanıtladı: Rujsuz dışarı çıkmam söz konusu olamaz.



    BEYAZLI GECE'DE SİYAHLI MERVE!
    Pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey önceki akşam Maslak'ta sevenleriyle buluştu. Kar yağışı dolayısıyla İstanbul'un beyaza büründüğü gecede Amor Garibovic imzalı siyah elbisesiyle sahne alan Özbey hem sesi hem de güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.



    BAŞKENT'TE EĞLENCE
    Cenk Eren önceki akşam Ankara'da Ajda Pekkan ile beraber sahne aldı. Kar yağışına rağmen seyirciler konsere akın etti. Gecede Eren, ayakta alkışlandı.



        OZAN TUFAN'IN MUTLU GÜNÜ!
        Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, baba oldu. Tecrübeli futbolcu, heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı: Hoşgeldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum.



        90'LARDAN BERİ ÇIPLAĞIM
        Hafta sonu konser veren Yonca Evcimik dansçıları ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne şovu ve dansları ile dikkat çeken Yoncimik "Artık şu sahne kostümleri ile ilgili tartışmalara bir son versinler. Sahne bir şov yeridir. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Bana bu konu hakkında soru sorulmasın çünkü ben 90'lardan beri çıplağım" diyerek espri yaptı. Konserlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyleyen sanatçı yakında sürprizleri olduğunu belirtti.



        KALPLERE DOKUNDU
        Başarılı sanatçı Sevcan Orhan Etiler'de hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir sahne performansına imza attı. Sevcan Orhan, "Böylesine güzel geri dönüşler almak beni son derece mutlu ediyor" dedi. Şöyle devam etti: Kalbine dokunduğum her insan, sosyal medyadaki DM kutusunu övgü sözleriyle dolduruyor. Okudukça çok mutlu oluyorum.



            BOLUĞUR'UN YÜZÜ GÜLÜYOR
            Ünlü oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz akşam şarkıçı Emre Kaya ile görüntülenmiş akıllarda soru işareti bırakmıştı. Boluğur, önceki akşam ise Kuruçeşme'de lüks bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi. Mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.


            AŞKINI GÖĞSÜNE
            Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile aşkını ilan etmişti. Saevarsson da sevgilisinin isim ve soyadınının baş harflerini (DÇD) göğsüne dövme yaptırdı.



            TEK BORCUM ALLAH'A
            Yıldız Tilbe, Yeşilköy'de sahne aldı. Uzun altın sarısı kostümü ile sahneye çıkan Tilbe, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranının istek parçası olan Kış Güneşi'ni seslendiren Tilbe; "Sana söz vermiştim. Benim bir tek Allah'a can borcum var, sana neden olsun? Bu şarkı da sana gelsin" dedi.



            ATALARIMIZ DAĞI DELMIŞ
            Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak 8. bölümüyle çok konuşulacak. 'Destan'ın 8. bölümü fragmanında yer alan "Atalarımız imkansız dememiş, Ergenekon'a varıp demiri eritip dağı delmişler. Biz bir Balamir'i mi tahttan indirip, dirliği getiremeyeceğiz!" sözleri heyecanı zirveye çıkardı.



                ŞORTLA KAR KEYFİ
                Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle bir süredir setlerden uzak olan Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini çıkardı. Evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Bu anları Atagül'ün eşi Kadir Doğulu çekerek, ölümsüzleştirdi. Doğulu dışarı çıkmak yerine evin içinden eşini telefonla görüntüledi. Ünlü oyuncu, bir süre kaldığı bahçede köpeğiyle oyunlar da oynadı.



                PELİN MEYDAN OKUDU
                Pelin Akil mayoyla karların içine atladı. "Uzun zamandır yapmak istediğim challenge? (meydan okuma) Or Zatüre?" notuyla paylaştı.

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                Haberler Saklambaç Konserden konsere koşan Bülent Ersoy'dan şaşırtan Arap atı benzetmesi
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