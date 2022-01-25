Konserden konsere koşan Bülent Ersoy'dan şaşırtan Arap atı benzetmesi





90'LARDAN BERİ ÇIPLAĞIM

Hafta sonu konser veren Yonca Evcimik dansçıları ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne şovu ve dansları ile dikkat çeken Yoncimik "Artık şu sahne kostümleri ile ilgili tartışmalara bir son versinler. Sahne bir şov yeridir. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Bana bu konu hakkında soru sorulmasın çünkü ben 90'lardan beri çıplağım" diyerek espri yaptı. Konserlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyleyen sanatçı yakında sürprizleri olduğunu belirtti.