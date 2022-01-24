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    Kar İstanbul'a ünlülerin renkli pozları sosyal medyaya düştü! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den damga vuran fotoğraflar

    İstanbul'da beklenen kar yağışı düşünce ünlülerden arka arkaya renkli pozlar geldi. Magazin dünyasının sevilen çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den damga vuran pozlar! İşte sizler için derlediğimiz 24 Ocak Saklambaç haberleri...

    Kar modelleri

    Beklenen kar İstanbul'a düşünce ünlü isimlerden arka arkaya renkli pozlar gelmeye başladı. Magazin dünyasının sevilen çifti Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de kar pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Şıklıklarıyla dikkat çeken ünlü çifte, "Kar modelleri" yorumları yapıldı.



    ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ
    Demet Akalın ve kızı Hira Kurt, önceki gün bir eğlence merkezine gitti. Kızıyla birlikte çocukluk yıllarına geri dönen Akalın'ın keyfine diyecek yoktu.



    ZEYTİNYAĞLI GÜLŞEN
    Paris'e giden Gülşah Saraçoğlu, hem yelek hem de çanta olan aksesuarıyla dikkat çekti. Ünlü modacının kıyafetleri zeytinyağlı pırasaya benzetildi.
    Adı şarkıcı Deha Bilimlier'le yasak aşk iddialarına karışan Gülşah Saraçoğlu, kafa dağıtmak için Paris'e gitti. Ünlü modacı önceki gün ünlü bir markanın hem çanta hem yelek olabilen kıyafetini paylaştı. Takipçileri, iltifat bekleyen Saraçoğlu'nu bu kez zeytinyağlı pırasaya benzetti.



        Salı pazarı gibi karışık.
        Elinizdeki çanta sanki pırasa gibi.
        Tarla fashion week.
        Hangi semtin pazarından aldınız.
        Desenize yarına zeytinyağlı pırasa var.



        UZİ KAÇIŞI
        Aleyna Tilki, önceki akşam Zincirlikuyu'da AVM turu yaparken görüntülendi. Rapçi Uzi ile aşkına annesinin karşı çıktığı iddia edilen Aleyna Tilki, sorular karşısında depara kalktı. Genç şarkıcı, "Kusura bakmayın çok acelem var" demekle yetindi. (DOĞAN SAVAŞ)



        MİNNOŞLAR BÜYÜYOR
        Seray Sever, önceki gün karnı burnunda pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sunucu, paylaşımına "Maşallah... Şükürler ve dualarınızla 5 ayı tamamladık. Minnoşlar hızla büyüyorlar" notu düştü.



            POZİTİF BERFU
            Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, Coronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Test sonucunu paylaşan Yenenler, "Evet kötü haber geldi maalesef ben de pozitifim. Çocuklar ve Eser iyi kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim" notunu yazdı.



            TİYATRO MUTLULUĞU
            Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, önceki gün AVM turuna çıktı. Eroğlu, tiyatro sahnesinde olmaktan çok mutlu olduğunu dile açıkladı.



            PİLİ DOLU!
            Türkiye'ye beyaza bürünürken güzel oyuncu Irmak Ünal, Bali'de havuz keyfi yaptı. Mayolu pozlarını Instagram'dan yayınlayan 44 yaşındaki Irmak Ünal, karesine "Pil dolu" yazdı. İki çocuk annesi olan oyuncu, düzgün fiziğiyle beğeni topladı. Ünal'a "Yıllar sana vız geliyor" iltifatları yapıldı.



                YENER UÇACAK
                Sevilen şarkıcı Yener Kayar'a büyük destek... Kayar, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan "Bir Çılgınlık Yapalım" isimli şarkıyı aldı. Aranjörlüğünü Gürdal Karagöz'ün üstlendiği şarkı için stüdyoya giren Kayar'ı, Selami Şahin de yalnız bırakmadı. Usta sanatçı, "Yener bu şarkıyla bu yaz uçacak" dedi.



                KARDEŞLERİM NEFES KESTİ
                Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 36. bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #BüyükKaza etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti.



                İSTANBUL BEYAZ MERVE SİYAH
                Merve Özbey, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sevenleriyle buluştu. Kar dolayısıyla İstanbul'un beyaza büründüğü gecede Amor Garibovic imzalı siyah elbisesiyle sahne alan Özbey, hem sesi hem de güzelliği ile kendine hayran bıraktı.



                    ÖZCAN HASRET GİDERDİ
                    Özcan Deniz, seneler sonra sevenlerinin karşısına çıktı. Oldukça mutlu olduğunu söyleyen sanatçı, "Az bir zaman değil 30 yıldır sizlerle beraberiz. Ne hikayeler, filmler, diziler ve şarkılar paylaştık. Tekrar sizlerle olmaktan çok mutluyum" açıklaması yaptı.



                    PODYUMLA BULUŞTU
                    İzmir Fashion Week'te Didem Soydan rüzgarı esti. Uzun süre sonra podyuma ayak basan ünlü manken, "Pandemi döneminde uzun süre evden çalıştık. Defileleri özlemişim" dedi.



                    ZİRVE ONUN
                    Tuğba Yurt, önceki akşam Beşiktaş'ta lüks bir otelde sahne aldı. Güzel şarkıcı, derin yırtmaçlı mavi elbisesiyle yine göz kamaştırdı. 'Açmayalım' şarkısı müzik listelerinde zirveye çıkan Yurt, "Şarkımız dijital ortamda kısa sürede zirveye yerleşti. Bu beni aşırı mutlu ediyor" dedi.



                        HEM PATRON HEM MANKEN
                        Dünyaca ünlü İtalyan fenomen Gianluca Vacchi'ye benzerliğiyle dikkat çeken iş insanı Şeyhmus Can, İzmir Fashion Week'de sahibi olduğu firmanın defilesinde podyuma çıktı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü iş insanı, mankenleri gölgede bıraktı.



                        SAHNE ŞIKLIĞI
                        İzzet Yıldızhan, önceki akşam Kıbrıs'taydı. "Mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle gündem olan Yıldızhan, "İsterlerse çıplak çıksınlar. Ben sadece fikrimi söyledim" dedi. Yıldızhan, şıklığıyla izleyenlerden tam not aldı. (Aydın HAMZA)

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                        Memura-emekliye zam farkı
                        Haberler Saklambaç Kar İstanbul'a ünlülerin renkli pozları sosyal medyaya düştü! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den damga vuran fotoğraflar
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