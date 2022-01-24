Kar İstanbul'a ünlülerin renkli pozları sosyal medyaya düştü! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den damga vuran fotoğraflar

Beklenen kar İstanbul'a düşünce ünlü isimlerden arka arkaya renkli pozlar gelmeye başladı. Magazin dünyasının sevilen çifti Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de kar pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Şıklıklarıyla dikkat çeken ünlü çifte, "Kar modelleri" yorumları yapıldı.
ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ
Demet Akalın ve kızı Hira Kurt, önceki gün bir eğlence merkezine gitti. Kızıyla birlikte çocukluk yıllarına geri dönen Akalın'ın keyfine diyecek yoktu.
ZEYTİNYAĞLI GÜLŞEN
Paris'e giden Gülşah Saraçoğlu, hem yelek hem de çanta olan aksesuarıyla dikkat çekti. Ünlü modacının kıyafetleri zeytinyağlı pırasaya benzetildi.
Adı şarkıcı Deha Bilimlier'le yasak aşk iddialarına karışan Gülşah Saraçoğlu, kafa dağıtmak için Paris'e gitti. Ünlü modacı önceki gün ünlü bir markanın hem çanta hem yelek olabilen kıyafetini paylaştı. Takipçileri, iltifat bekleyen Saraçoğlu'nu bu kez zeytinyağlı pırasaya benzetti.