Kar İstanbul'a ünlülerin renkli pozları sosyal medyaya düştü! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den damga vuran fotoğraflar





ZEYTİNYAĞLI GÜLŞEN

Paris'e giden Gülşah Saraçoğlu, hem yelek hem de çanta olan aksesuarıyla dikkat çekti. Ünlü modacının kıyafetleri zeytinyağlı pırasaya benzetildi.

Adı şarkıcı Deha Bilimlier'le yasak aşk iddialarına karışan Gülşah Saraçoğlu, kafa dağıtmak için Paris'e gitti. Ünlü modacı önceki gün ünlü bir markanın hem çanta hem yelek olabilen kıyafetini paylaştı. Takipçileri, iltifat bekleyen Saraçoğlu'nu bu kez zeytinyağlı pırasaya benzetti.