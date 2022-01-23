Bozyer köyünde öldürülen çiftin gizemini çözerken Müge Anlı'yı bile şoke eden detay! Meğerse köydeki birçok kişi...

Bozyer'de 2016 yılında Cahit-Hatice Paslı çifti motosikletle hareket halindeyken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 6 yıl önce işlenen cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programa katılan Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan bir çok kişinin birbiriyle yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Kadir Koç, cinayetlerle ilgili olarak köylülerden Ali Varçın'dan şüphelendiğini söyledi.
İddiaya göre Ali Varçın'ın öldürülen Hatice Paslı ile ilişkisi vardı. Yine öldürülen Cahit Paslı ise Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la ilişki yaşıyordu. Programa katılanlar, Sündüz Varçın'ın çocuğunun babasının Cahit Paslı olduğunu öne sürdü. Ayrıca Sündüz Varçın'ın Cahit Paslı'nın kardeşi Ekrem'le de ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Öte yandan Hatice Paslı'nın ise eşinin kuzenleri ile de ilişki yaşadığı iddia edildi. Köyde birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşaması ise skandalın en önemli boyutuydu. Müge Anlı, ilişki ağını çözmek için tahta kullandı.
ANLI DA ŞAŞKINA DÖNDÜ
Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la Cahit Paslı'nın ilişkisini öğrenen daha sonra da Sündüz'ün Cahit'in arası bozuk olan kardeşi Ekrem'le ilişkisi olduğunu söylemesi Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. Anlı'nın ilişki ağını tahtaya yazması köydeki ahlaksızlığı gözler önüne serdi.
Mikail ZEYBEK – Ceyda TAYLAN