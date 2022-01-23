Bozyer köyünde öldürülen çiftin gizemini çözerken Müge Anlı'yı bile şoke eden detay! Meğerse köydeki birçok kişi...





İddiaya göre Ali Varçın'ın öldürülen Hatice Paslı ile ilişkisi vardı. Yine öldürülen Cahit Paslı ise Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la ilişki yaşıyordu. Programa katılanlar, Sündüz Varçın'ın çocuğunun babasının Cahit Paslı olduğunu öne sürdü. Ayrıca Sündüz Varçın'ın Cahit Paslı'nın kardeşi Ekrem'le de ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Öte yandan Hatice Paslı'nın ise eşinin kuzenleri ile de ilişki yaşadığı iddia edildi. Köyde birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşaması ise skandalın en önemli boyutuydu. Müge Anlı, ilişki ağını çözmek için tahta kullandı.