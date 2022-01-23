Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! Kıbrıs'ta nikah, İstanbul'da düğün





ZİYNET GÜNEŞİ!

Sevilen şarkıcı Ziynet Sali önceki akşam Şişli'de lüks bir mekanda sahne aldı. Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne alan Sali, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim" dedi. Şarkıcı, son dönemde yaşanan kıyafet polimiğiyle ilgili de şöyle konuştu: Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.