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    Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! Kıbrıs'ta nikah, İstanbul'da düğün

    Oyuncu Ahmet Kural, 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Çift önce Kıbrıs’ta nikah kıyacak. Haziranda İstanbul’da düğün yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ocak Saklambaç haberleri...

    Düğün dernek yaza

    Türk Sineması'nda "Düğün Dernek" serisiyle gişe rekorları kıran başarılı oyuncu Ahmet Kural, evlilik için geri sayıma başladı. Snob Magazin'in haberine göre yakışıklı oyuncu yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le evlilik kararı aldı. Rol aldığı dizi için Kıbrıs'ta ev tutan Kural'ın geçtiğimiz günlerde ağır misafirleri vardı. Çağla Gizem Çelik ve ailesi, Kural'ın evine gitti. Aile büyüklerinden de onay alan Kural ve Çelik'in nisan ayında Kıbrıs'ta nikah kıyacağı iddia edildi. Haziran ayında İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planlayan çiftin düğün sonrasında Zekeriyaköy'de oturmayı planladığı öğrenildi.



    10 YILLIK MASAL
    Hande Demir, önceki gün kızı Masal için parti düzenledi. 10 yaşına giren kızı için özel pasta hazırlatıp evini süsleten Hande Hanım, renkli karelerini "Masal'ım 10 yaşında..." notu ile Instagram'dan paylaştı.



    ZİYNET GÜNEŞİ!
    Sevilen şarkıcı Ziynet Sali önceki akşam Şişli'de lüks bir mekanda sahne aldı. Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne alan Sali, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim" dedi. Şarkıcı, son dönemde yaşanan kıyafet polimiğiyle ilgili de şöyle konuştu: Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.



        AMCALIKTA SINIFI GEÇTİ
        Alişan, önceki gün oğlu Burak, yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile birlikte Zincirlikuyu'da AVM turundaydı. Yeğenlerinin karnelerinin iyi olduğunu söyleyen Alişan "Önce hep beraber oyun oynamaya gideceğiz, sonra da karne hediyesi almaya" dedi.



        ALEYNA MODASI
        Şarkıları kadar aykırı tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, önceki gün yine sosyal medyada konuşuldu. "Düşük bel modasını başlatacağım" diyen Tilki'nin incecik beli dikkat çekti. 21 yaşındaki şarkıcıya "Sıfır beden oldun. Biraz kilo al" yorumları yapıldı.



        ÖZGE KORKUTTU
        Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün kuaförde vakit geçirmek için takipçileriyle soru-cevap yaptı. Bir karesini hikaye bölümünde paylaşan Ulusoy'u takipçileri tanımakta zorlandı. Filtreyi abartan güzel modeli görenler şaştı kaldı.



            AİLEYE GİRDİ
            Önceki gün Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise, aileye girdi. Ünlü popçu, sevgilisinin kız kardeşinin düğün töreninde Dinçerler Ailesi'yle kaynaştı. Hadise, adım adım evliliğe koşuyor! 36 yaşındaki şarkıcı, önceki gün iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. Herkes Hadise'nin 3 milyon 100 bin lira olduğu iddia edilen tektaşını konuşurken ünlü popçudan sürpriz bir hamle daha geldi. Hadise, dün Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğünü için erken saatlerde hazırlandı. Şarkıcı, Dinçerler Ailesi'nin evinin önünde yapılan kız alma merasimine de katıldı. Müstakbel kayınvalidesi ile evin önünde gelini alkışlayan Hadise'ye, "Gelin olma sırası sende" yorumları yapıldı.



            BALİ'DEN KUTLAMA
            Türkıye'deki yaşantısını geride bırakıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, babası Cihan Ünal'ın doğum gününü sosyal medyada kutladı. 76 yaşına giren babasıyla bir pozunu paylaşan güzel oyuncu, "İyi ki doğdun babacağım" notuyla Cihan Ünal'a mesaj gönderdi.



            EŞSİZ KUTLAMA
            58 yaşına giren Kaya Çilingiroğlu'nun doğum gününü eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç da kutladı. Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşını kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile kutladı. Minik Kaya, babasının pasta kestiği karesini "İyi ki doğdun babacığım" notuyla Instagram'da paylaştı. Çilingiroğlu'na eski eşleri de yorum yaptı. Hülya Avşar, bu kareye "Mutlu yıllar" yazarken, Feraye Tanyolaç ta "İyi ki" yazarak kalp emojileri koydu.



                KAR POZU
                Güzel oyuncu Pelin Akil, İstanbul'a yağan karın tadını hemen çıkardı. Evinin bahçesinde çocuklarıyla kardan adam yapıp poz veren Akil, takipçilerine "Adı ne olsun?" diye sordu.



                AŞK TEBESSÜMÜ
                Burak Deniz, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Adının aşk dedikodularına karıştığı Deniz İrem'le ilgili konuşan Deniz, "Şimdilik aşk yok. Arkadaşlar bizi yakıştırmışlar. Sağolsunlar" cevabı verdi. Oyuncu, gazetecilerin "Siz kendinizi yakıştırdınız mı?" sorusuna ise tebessüm etti. (Aydın HAMZA)



                TURKİSH MONROE
                1 Şubat'ta çıkacak yeni single'ı için hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya'daki evinde parti verdi. Genç şarkıcı, gecede Marilyn Monroe kılığına girdi. Sarı peruğu ve özel Marilyn kostümü ile şarkı söyleyen Su El Roman, sosyal medyada büyük beğeni topladı.



                    SUÇ ORTAĞI
                    Oyuncu Ece Dizdar, meslektaşı Serdar Orçin ile aşkına tam gaz devam ediyor. Önceki gün aşkının yeni yaşını bu kareyle kutlayan Dizdar, fotoğrafın altına "İyi ki doğdun sevgilim, mavim, sırdaşım suç ortağım" notu düştü.



                    EVGİN ŞIKLIĞI
                    Erol Evgin, önceki gece Maslak'ta sahnedeydi. Sanatçı, bir bayan hayranının "Erol Bey, yine çok şıksınız" diye bağırması üzerine teşekkür etti. Evgin, "Sahne kıyafetlerine harcanan paraları doğru buluyorum" dedi.



                    MÜZİK AŞKINA
                    Pop müziğin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda konser verdi. Sahneye siyah simli tulum ile çıkan Yengi, doksanlardan günümüze dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.

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                    Emekliye yeni maaş
                    Haberler Saklambaç Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! Kıbrıs'ta nikah, İstanbul'da düğün
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