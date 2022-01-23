Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! Kıbrıs'ta nikah, İstanbul'da düğün

Türk Sineması'nda "Düğün Dernek" serisiyle gişe rekorları kıran başarılı oyuncu Ahmet Kural, evlilik için geri sayıma başladı. Snob Magazin'in haberine göre yakışıklı oyuncu yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le evlilik kararı aldı. Rol aldığı dizi için Kıbrıs'ta ev tutan Kural'ın geçtiğimiz günlerde ağır misafirleri vardı. Çağla Gizem Çelik ve ailesi, Kural'ın evine gitti. Aile büyüklerinden de onay alan Kural ve Çelik'in nisan ayında Kıbrıs'ta nikah kıyacağı iddia edildi. Haziran ayında İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planlayan çiftin düğün sonrasında Zekeriyaköy'de oturmayı planladığı öğrenildi.
10 YILLIK MASAL
Hande Demir, önceki gün kızı Masal için parti düzenledi. 10 yaşına giren kızı için özel pasta hazırlatıp evini süsleten Hande Hanım, renkli karelerini "Masal'ım 10 yaşında..." notu ile Instagram'dan paylaştı.
ZİYNET GÜNEŞİ!
Sevilen şarkıcı Ziynet Sali önceki akşam Şişli'de lüks bir mekanda sahne aldı. Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne alan Sali, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim" dedi. Şarkıcı, son dönemde yaşanan kıyafet polimiğiyle ilgili de şöyle konuştu: Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.