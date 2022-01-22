Serenay Sarıkaya'ya takıntılı hayranı korku dolu anlar yaşattı! Güzel oyuncunun evine kadar giderek...

Takıntılı hayranlar ünlülerin kabusu olmaya devam ediyor.
Aleyna Tilki, hayranı yüzünden geçtiğimiz günlerde evini taşıdığını açıklarken, bu kez Serenay Sarıkaya bir saldırıya maruz kaldı.
Ünlü oyuncu, önceki gece Etiler'de saldırıya uğradı.
Takıntılı hayranlar ünlülerin kabusu olmaya devam ediyor.
Aleyna Tilki, hayranı yüzünden geçtiğimiz günlerde evini taşıdığını açıklarken, bu kez Serenay Sarıkaya bir saldırıya maruz kaldı.
Ünlü oyuncu, önceki gece Etiler'de saldırıya uğradı.
Takıntılı hayranı oyuncunun içinde bulunduğu araca tekme atıp, küfürler savurdu.
Sarıkaya ve şoförü, Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. İddiaya göre olayı duyan oyuncunun ayrıldığı aşkı Umut Evirgen de soluğu Sarıkaya'nın yanında aldı.
4 KORUMA YOLLADI
Ünlü işletmecinin, güzel oyuncunun evinin önüne 4 koruma gönderdiği öğrenildi.
Arabasında maddi hasar oluşan Serenay Sarıkaya, "Maddiyat önemli değil canımız sağolsun" diye konuştu.