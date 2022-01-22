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    Serenay Sarıkaya'ya takıntılı hayranı korku dolu anlar yaşattı! Güzel oyuncunun evine kadar giderek...

    Önceki gece takıntılı hayranının saldırısına maruz kalan Serenay Sarıkaya, ortaya çıktı. Güzel oyuncu, “Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Korkmaya başlıyorum” diye dert yandı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Korku sardı!

    Takıntılı hayranlar ünlülerin kabusu olmaya devam ediyor.



    Aleyna Tilki, hayranı yüzünden geçtiğimiz günlerde evini taşıdığını açıklarken, bu kez Serenay Sarıkaya bir saldırıya maruz kaldı.



    Ünlü oyuncu, önceki gece Etiler'de saldırıya uğradı.



        Takıntılı hayranı oyuncunun içinde bulunduğu araca tekme atıp, küfürler savurdu.



        Sarıkaya ve şoförü, Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. İddiaya göre olayı duyan oyuncunun ayrıldığı aşkı Umut Evirgen de soluğu Sarıkaya'nın yanında aldı.



        4 KORUMA YOLLADI
        Ünlü işletmecinin, güzel oyuncunun evinin önüne 4 koruma gönderdiği öğrenildi.



            Dün de Maslak'ta objektiflere takılan Sarıkaya, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur."



            Arabasında maddi hasar oluşan Serenay Sarıkaya, "Maddiyat önemli değil canımız sağolsun" diye konuştu.

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