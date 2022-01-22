Serenay Sarıkaya'ya takıntılı hayranı korku dolu anlar yaşattı! Güzel oyuncunun evine kadar giderek...





Dün de Maslak'ta objektiflere takılan Sarıkaya, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur."