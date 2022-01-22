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    Merve Boluğur aşkta aradığını bir türlü bulamıyor! Son sevgilisi Erkan Şen'le de yolları ayırdı

    Merve Boluğur, hem iş hayatında hem aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamıyor. Merve Boluğur Murat Dalkılıç’tan ayrıldı. Bir türlü aşkta aradığını bulamadı. Son sevgilisi Erkan Şen’le olan 2 aylık ilişkisini de noktaladı.

    Yine Şen’lenemedi

    Oyuncu Merve Boluğur'un aşkta yüzü bir türlü gülmedi.



    Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliği bitti. Boşandıktan sonra bir türlü aradığı aşkını bulamadı.



    Özel hayatında bir daha düzeni bulamadı.



        2 ay önce işletmeci Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı.



        Çift her daim Şen kahkahalar attı. Ancak Merve'nin bu aşkı da hüzünle sonlandı.



        İkilinin aşklarının bittiği ortaya çıktı.



            Çiftin ayrılığını, Instagram ele verdi.



            Erkan Şen, sevgilisi Merve Boluğur'u Instagram'dan takipten çıktı.



            İlişkinin diğer tarafındaki isim Merve Boluğur ise gecelerde yalnız görüldü.
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                Haberler Saklambaç Merve Boluğur aşkta aradığını bir türlü bulamıyor! Son sevgilisi Erkan Şen'le de yolları ayırdı
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