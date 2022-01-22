ATV'nin sevilen dizi Kalp Yarasına taze kan! Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Pınar karakterini canladıracak

ATV'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi sekizinci bölümde genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş dahil oluyor. Dizide Pınar karakterine hayat verecek olan Nilsu Berfin Aktaş, sıra dışı, renkli ve taşları yerinden oynatacak karakteri ile izleyenleri heyecanlandıracak. Adnan'ın ölümüyle birlikte tüm dengelerin alt üst olduğu Antakya'da, Pınar'ın gelişiyle işler iyice karışacak.
HAYALLER BİTTİ
Manken Ebru Öztürk, İzmir Fashion Week'te podyuma çıktı. Öztürk, "Hayalinizdeki damat adayınız nasıl?" sorusuna "Hayal ettiklerimiz olmadığı için hayal etmeyi bıraktık. Yaşım ilerledikçe evlilikten uzaklaşıyorum" cevabını verdi.
ACİL KLİP
'Piyanist 2' albümüyle 2022'ye bomba bir giriş yapan Sinan Akçıl, albümün çıkış parçası 'Durum Çok Acil' için Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le birlikte kamera karşısına geçti. İstanbul'da çekilen klipte sanatçıya ünlü manken Tara de Vries de eşlik etti.