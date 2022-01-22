ATV'nin sevilen dizi Kalp Yarasına taze kan! Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Pınar karakterini canladıracak





'KAR'LI TATİL!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, kendini karlara attı. Kayak yapmak için ne Uludağ'a, ne Fransa Courchevel'e çıktı. Soluğu eşi İzzet Özilhan'ın memleketi Kayseri'de aldı. Erciyes Dağı'nın pistlerinde adeta kayak şov yaptı. Kar tulumu ve ceketiyle bile fark attı. Tabi bu arada para da kazandı. Dünyaca ünlü bir markanın gözlüğünü taktı. Fotoğraflarına etiketleyip reklamını yaptı. Hem kaydı hem kazandı. Gözlüğün fiyatı ise dudak uçuklattı. Bin dolar yani 13 bin 405 TL.