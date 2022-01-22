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    ATV'nin sevilen dizi Kalp Yarasına taze kan! Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Pınar karakterini canladıracak

    ATV’nin sevilen dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Pınar karakterine hayat verecek. İşte sizler için derlediğimiz 22 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Kalp Yarası’na taze kan

    ATV'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi sekizinci bölümde genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş dahil oluyor. Dizide Pınar karakterine hayat verecek olan Nilsu Berfin Aktaş, sıra dışı, renkli ve taşları yerinden oynatacak karakteri ile izleyenleri heyecanlandıracak. Adnan'ın ölümüyle birlikte tüm dengelerin alt üst olduğu Antakya'da, Pınar'ın gelişiyle işler iyice karışacak.



    HAYALLER BİTTİ
    Manken Ebru Öztürk, İzmir Fashion Week'te podyuma çıktı. Öztürk, "Hayalinizdeki damat adayınız nasıl?" sorusuna "Hayal ettiklerimiz olmadığı için hayal etmeyi bıraktık. Yaşım ilerledikçe evlilikten uzaklaşıyorum" cevabını verdi.



    ACİL KLİP
    'Piyanist 2' albümüyle 2022'ye bomba bir giriş yapan Sinan Akçıl, albümün çıkış parçası 'Durum Çok Acil' için Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le birlikte kamera karşısına geçti. İstanbul'da çekilen klipte sanatçıya ünlü manken Tara de Vries de eşlik etti.



        1920'LERE DÖNÜŞ
        Tasarımcı Merve Üründül, Capsule koleksiyonuyla dikkat çekti. 1920 esintilerini günümüze uyarlayan Üründül, "Koleksiyon ipek karışımlı yakma kadifeler ve desenler kullanılarak hazırlandı. Her yaş kadınına hitap ediyoruz" diyerek modaseverlere müjde verdi.



        SORUYA KAPALI
        Nergis Kumbasar, önceki akşam bir AVM'de görüntülendi. Muhabirleri gören Kumbasar, "Arkadaşlar soru almıyorum yormayın kendinizi" diyerek yoluna devam etti. (Doğan SAVAŞ)



        KİTABI ÇIKTI
        Coşkun Sabah'ın hayatını anlatan kitabı raflardaki yerini aldı. "Coşkun Sabah Anılar – Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı kitapla ilgili konuşan sanatçı, "51 yıllık sanatçıyım. Hayatım klasik bir Türk filmi gibi" dedi.



            UYKUCU ROMAN
            Can Bonomo, önceki gün oğlu Roman ile Etiler'de görüntülendi. Roman'ı bebek arabasında uyutmaya çalışan şarkıcı, soruları yanıtladı. İmaj değişikliğine gittiği görülen Bonomo, "Roman arabada gezmeyi çok seviyor, daha güzel uyuyor" dedi. (Aydın HAMZA)



            ASLI'NIN ŞANSI
            Sosyetik Aslı Şen, önceki gün yaptığı paylaşımla eşi Metin Şen'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Aslı Hanım, eşiyle paylaştığı karesine "İyi ki doğmuş şansım..." notu düştü.



            SADE GÜZEL
            Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Zincirlikuyu'da AVM turundaydı. Şıklığı ve tarzıyla göz kamaştıran Esmersoy'un makyajsız sade güzelliği dikkatlerden kaçmadı.



                MANKEN BELEVİ
                İhanet ettiği İrem Derici ile barışma sinyali veren popçu Cem Belevi, önceki gece podyumdaydı. Muhteşem bir şovla defilede yürüyen Belevi'ye Rusya'nın "Bayan ihtişamı" olarak bilinen Mila Bolieva eşlik etti.



                KURAL BOZDU
                İrem Derici önceki gün bir ödül töreninde boy gösterdi. Güzel popçu, "Cem Belevi ayrı kaldığınız 96 güne 96 gül göndermiş iddialarında topu size attı" diyen muhabirlere ilginç cevaplar verdi. Derici, "Ben topu geri atayım, öyle yıllar geçsin. 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Bu konuyla ilgili konuşmayacağım" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                'KAR'LI TATİL!
                Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, kendini karlara attı. Kayak yapmak için ne Uludağ'a, ne Fransa Courchevel'e çıktı. Soluğu eşi İzzet Özilhan'ın memleketi Kayseri'de aldı. Erciyes Dağı'nın pistlerinde adeta kayak şov yaptı. Kar tulumu ve ceketiyle bile fark attı. Tabi bu arada para da kazandı. Dünyaca ünlü bir markanın gözlüğünü taktı. Fotoğraflarına etiketleyip reklamını yaptı. Hem kaydı hem kazandı. Gözlüğün fiyatı ise dudak uçuklattı. Bin dolar yani 13 bin 405 TL.



                    ATAKAN'SIZ ALIŞVERİŞ
                    Şu sıralar 'Survivor' yarışmasında bulunan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, önceki Zincirlikuyu'daydı. Eşi olmadan ilk kez alışverişe çıktığını söyleyen Korkmaz; "Bir garip oldum" diye konuştu.



                    FORMUNA KAVUŞTU
                    İş görüşmeleri için yurda dönen Ceyda Ateş, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. "Çok şükür sonunda İstanbul, iki sene sonra" diye söze giren oyuncu, ABD'de geçirdiği süreçten bahsetti. İstanbul'u çok özlediğini söyleyen Ceyda Ateş'in doğum kilolarından kurtulup eski formuna kavuştuğu da gözlerden kaçmadı. (Aydın HAMZA)



                    MELEK MOSSO İLE KARANFİL
                    Türkiye'nin en köklü gruplarından Yeni Türkü'nün en sevilen şarkıları, 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlandı. Tamamı 11 Mart'ta dinleyicisiyle buluşacak "Yeni Türkü Zamansız" adı verilen albümde "Fırtına", "Yeşilmişik", "Karanfil", "Yağmurun Elleri" gibi hit şarkılar seslendirildi. Albümden ilk şarkı ise; kendine has tarzı ve güçlü vokaliyle son dönemin en popüler kadın yorumcularından biri olan Melek Mosso'nun seslendirdiği "Karanfil" oldu. Şarkı kısa sürede büyük beğeni aldı.



                        YILDIZ TİLBE: TAŞ GİBİYİM
                        Yoğun talep üzerine yeniden İstanbul'da bir mekanda sevenlerinin karşısına çıkan Yıldız Tilbe, zaman zaman misafirleriyle sahneden kurduğu diyaloglarla da gülmekten kırdı geçirdi. Sahneye lila renk mini bir elbiseyle çıkan Tilbe: "Bu akşam sizler için süslendim. 38 beden olsam çok daha çekici olurdum. Şimdi 34 bedenim gerçi ama beni yine tutamıyorlar, taş gibiyim" sözleriyle alkışları topladı.



                        ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ
                        Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 41. anaokulunu Siirt'in Baykan ilçesinde açtı. 2021 yılında vefat eden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu adına açılan okula büyük destek vardı. Eğitimi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, okula Prof. Dr. Cüceloğlu'nun isminin verilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını aktardı. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlandı.

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                        Emekliye ek gösterge zammı
                        Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizi Kalp Yarasına taze kan! Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Pınar karakterini canladıracak
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