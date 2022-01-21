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    Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile evlilik hakkında konuştu

    Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile Etiler'de baş başa yemekteydi. Sevgililer, "Şu anda evlilik düşünmüyoruz" diyerek mekandan ayrıldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 21 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Evlilik yok

    Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile Etiler'de baş başa yemekteydi. Sevgililer, "Şu anda evlilik düşünmüyoruz" diyerek mekandan ayrıldı.

    41 KERE MAŞALLAH
    Ünlü     sanatçı Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün İstinye'deydi. Sosyal sorumluluk projesiyle de sıkça adından söz ettiren Ergen, "41'inci anaokulumuzu açıyoruz. Doğan Cüceloğlu'nun ismini verdik" dedi.

    GALA BULUŞMASI
    Cumali Ceber 666 filminin galası önceki akşam Ataşehir'de bir AVM'de yapıldı. Filmin oyuncuları arasında Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu, Serkan Şengül, Deniz Deliç ve Benekli Ayhan gibi isimler var.

        30 YILLIK BİRİKİM
        Sertab Erener'in 30 yıllık müzik kariyerinde biriktirdiği şarkıları bir arada topladığı "Her Dem Yeşil" albümünün 3. şarkısı "Güle Güle Şekerim" oldu. Şarkının yeni versiyonunun düzenlemesinde Ozan Yılmaz'ın imzası var.

        BÜYÜK GÖNDERME
        Oyuncu ve yönetmen Kalust Şalcıoğlu, şarkı sözleri yüzünden tepki çeken Sezen Aksu'yu eleştirdi. Şalcıoğlu, "Bu topraklarda doğmuş Hristiyan bir Türk vatandaşı olarak ben de bu sözlerin şarkı yapılmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

        KIZGIN GÜLŞAH
        Modacı Gülşah Saraçoğlu, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Günlerdir şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı haberleri çıkan Saraçoğlu, "Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?'' diyerek ateş püskürdü. Doğan SAVAŞ

            NAZAR ÇIKTI
            Şimdiye kadar yaklaşık 51 farklı ülkeyi dolaşan şarkıcı Buray, tatile devam ediyor. Maldivler'de deniz keyfi yapan popçunun dalış gözlüğü paramparça oldu. Buray o anlarını, "Gözler, hasetler, nazarlar, beddualar ne varsa çıktı" notuyla paylaştı.

            OĞLUNA KAVUŞTU
            Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, köpeği Lugar'ı kaybetti. Gece boyunca arkadaşlarıyla birikte Zekeriyaköy'de ormanlık alanlarda köpeğini arayan güzel oyuncu, Lugar'a bir türlü ulaşamadı.

            Sosyal medya hesabından yardım çağrısı yapan Yılmaz, "Arkadaşlar dün oğlum Lugar kayboldu. Lütfen gören olursa iletişime geçebilir mi" mesajıyla sevenlerine seslendi. Sevimli Lugar, saatler sonra bulununca Yılmaz, rahat bir nefes aldı. Deniz BAYAR

                BURCU GARSON ÇIKTI
                Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle sahne aldı. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik de vardı. Ayvalık'ta eşi Emre Yetkin ile otel açmaya hazırlanan güzel oyuncu, "Emre ile böyle bir hayalimiz vardı. Ben zaten eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu" dedi. Doğan SAVAŞ

                GERGİNCAN!
                Oyuncu Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin, önceki akşam Arnavutköy'de polis çevirmesine takıldı. Oğulcan Engin'in polisler görevini yaparken gergin tavırlar sergilemesi objektiflere böyle yansıdı. Doğan SAVAŞ

                YENİ FİLME YENİ İMAJ
                Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yeni imajı çok konuşulan güzel oyuncu, "Yeni bir sinema filmine başlıyorum. Rolüme uygun imaj yaptım" sözleriyle merak uyandırdı.

                    80'LERE IŞINLANDI
                    Güilz Ayla, 'Al Yorgun Kalbimi' adlı teklisini bugün müzikseverlerle buluşturuyor. Gökhan Özdemir'in yönettiği klip ise izleyenleri 80'lere götürecek. Klipte Ayla, spor kıyafetleri ve saç bandıyla kamera karşısına geçiyor. Mayoyla şezlonga uzanıp güneşlenen Güliz Ayla, "Setlerde hep üşüyen ben oluyorum" diyerek güldürdü.

                    ÇOK HEYECANLIYIM
                    Güçlü yorumcu Yonca Lodi, dijital projesi "Akustik"te şarkılarının yeni versiyonlarını 4 aydır her perşembe müzikseverler ile buluşturuyor. Bugüne kadar albümleri, film-dizi müzikleri ve sahne performansları ile adından söz ettiren sanatçı, 2001'de yorumladığı, söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait "Büklüm Büklüm"ün akustik versiyonunu bu hafta yayınladı. Lodi, "Çok heyecanlıyım" dedi.

                    TAYLAN'DAN SÜRPRİZ
                    Ayhan Taylan, bomba gibi bir şarkıyla sevenlerine büyük bir sürpriz hazırladı. Pandemi döneminin sessizliğini Sezen Aksu'nun şarkısı 'Sen Ağlama' ile bozan ünlü sanatçı, şarkının stüdyo çalışmalarını tamamladı.

                        KURULUŞ OSMAN YİNE ZİRVEDE!
                        Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', iki haftalık aradan sonra nefesleri kesen bir bölümle Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 78. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,62 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı, AB'de %8,90 izlenme oranı ve %20,90 izlenme payı 20+ABC1'de %11,90 izlenme oranı ve %25,21 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.
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                        Haberler Saklambaç Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile evlilik hakkında konuştu
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