Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile evlilik hakkında konuştu

Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile Etiler'de baş başa yemekteydi. Sevgililer, "Şu anda evlilik düşünmüyoruz" diyerek mekandan ayrıldı.
41 KERE MAŞALLAH
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün İstinye'deydi. Sosyal sorumluluk projesiyle de sıkça adından söz ettiren Ergen, "41'inci anaokulumuzu açıyoruz. Doğan Cüceloğlu'nun ismini verdik" dedi.
GALA BULUŞMASI
Cumali Ceber 666 filminin galası önceki akşam Ataşehir'de bir AVM'de yapıldı. Filmin oyuncuları arasında Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu, Serkan Şengül, Deniz Deliç ve Benekli Ayhan gibi isimler var.