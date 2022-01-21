Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile evlilik hakkında konuştu

KURULUŞ OSMAN YİNE ZİRVEDE!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', iki haftalık aradan sonra nefesleri kesen bir bölümle Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 78. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,62 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı, AB'de %8,90 izlenme oranı ve %20,90 izlenme payı 20+ABC1'de %11,90 izlenme oranı ve %25,21 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.