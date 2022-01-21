Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, maskesiz yakalanınca köşe bucak kaçtı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir avm'de görüntülendi.
Alışveriş merkezinde maskesiz dolaşan Talu, vatandaşların tepkisine aldırış etmedi.
Ancak muhabirleri karşısında gören Derin Talu, büyük panik yaşadı.
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir avm'de görüntülendi.
Alışveriş merkezinde maskesiz dolaşan Talu, vatandaşların tepkisine aldırış etmedi.
Ancak muhabirleri karşısında gören Derin Talu, büyük panik yaşadı.
Bir anda elleri ile yüzünü gizleyip hızlıca bir mekana girdi.
Bir süre bekleyen Derin, muhabirlerin olay yerinden ayrılmadığını görünce bu kez maske takmak zorunda kaldı. Bu durum sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu:
YAZIK, Defne hanım gündem olmayı bırakıp da kızına biraz pandemi kurallarını anlatsa.
HEP kurallardan söz ederler, hiç utanmadan kuralları bozarlar.
MASKE takmayarak birçok kişinin sağlığını tehlikeye atıyor. Ceza almalı.
HANIMEFENDİNİN güzelliği bozulurmuş, maske takarsa yüzünde izler oluşurmuş.