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    Billur Kalkavan'dan kadınları kızdıracak sözler! " Estetikçiden önce kafalarının içini doldursunlar..."

    Billur Kalkavan’dan çok tartışılacak sözler: Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor. Estetikçiden önce kafalarının içini doldursunlar. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Kafa buldu

    Sosyetik Billur Kalkavan, ilişkiler ve aldatılma üzerine ilginç sözler sarfetti. Kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile 11 yıldır aşk yaşayan Kalkavan, aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını belirtti. 59 yaşındaki sosyetik güzel, şunları söyledi: Madem kadınlar bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsınlar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak. Belki kızacaklar bana ama önce kafalar değişsin.



    ALBÜM YOLDA
    Şarkıcı Seçil Gür, Nişantaşı'nda AVM turu yaptı. 2022 yılını konserden konsere koşarak geçirmek istediğini söyleyen Gür, yeni albüm müjdesi verdi.



    ASLI DEPARI
    Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, önceki akşam kızı ile Arnavutköy'de görüntülendi. Aslı Enver ile ilgili aşk sorularına morali bozulan Öztarhan, hızlıca yürüyüşüne devam etti. (Doğan SAVAŞ)



        SES ÖZLEMİ
        Oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim, önceki gün AVM turundaydı. Pilot olduğu için sık sık şehir dışına uçan Erdim, "Ses'i özledim onun için geldim" dedi.



        ŞAPKA AŞKI
        Pelin Karahan, önceki gün gezintideydi. Güzel oyuncunun şapkasında eşi Bedri Güntay'ın adının baş harfini taşıması dikkatlerden kaçmadı.



        SON TREND SELVİ
        Make Up Artist Selvi Zurnacı, makyajları ile 2022'ye şimdiden damgasını vurdu. 8 yıldır film setlerinde ünlü oyuncuların yanında yer alan Zurnacı; ATV ekranlarında yayınlan efsane dizi Hercai'de de yaptığı makyajlarla dikkat çekmişti. Çok sayıda reklam ve sinema filminde sanatını konuşturan Selvi Zurnacı'yı gençler yakın takibe aldı.



            ŞAŞKIN SAYAN!
            Şarkıcı Seda Sayan, önceki gün İstinye'de gezintideydi. Tek başına alışveriş turu yapan ünlü sanatçı, karşısına çıkan muhabirleri geç fark edince kısa bir şaşkınlık yaşadı.



            EFSANE ŞARKI
            Mehmet Erdem'in yeni albümünü müjdeleyen ilk tekli çalışması "Sevemedim Kara Gözlüm" Sony Music etiketiyle yayımlanıyor. Geçmişten günümüze birçok sanatçının seslendirdiği eser, Erdem yorumuyla bir kez daha hayat buluyor.



            GERGİN HADİSE
            Popçu Hadise, önceki gece Baltalimanı'nda kırmızı ışıkta görüntülendi. Karşısında basın mensuplarını gören Hadise, eliyle yüzünü gizledi. Hiçbir soruya cevap vermeyen şarkıcı, kırmızı ışık yanmasına rağmen şöförüne eli ile devam et işareti yaptı. (Doğan SAVAŞ)



                BAYAN DUDAK!
                Güzel sunucu Çağla Şıkel, önceki gün hastanelik oldu. Dudağında uçuk çıkan 43 yaşında Şıkel, "Filtresiz uçuk dolgusu. Vallahi sinirden gülüyorum. Bir insanda kaç tane uçuk çıkabilir" diyerek hastanenin yolunu tuttu.



                ÖNCE YEMEK SONRA ALIŞVERİŞ
                Hülya Avşar, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Asistanı ile öğle yemeği yiyen Avşar, daha sonra uzun süre alışveriş yaparak stres attı.



                GEZGİNCİ IVANA
                Ivana Sert, eşi Sezer Dermenci ile Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyor. Ünlü İkoncan'ın son durağı Mardin oldu. Ivana, Mardin'in eşsiz güzelliğine büyülendi.



                    'SA'DECE ARKADAŞ!
                    Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. İkili Sabancı'nın Vito arabasından inince karşılarında bir anda basın mensuplarını gördü. Muhabirlerin "Uzun süredir aşk iddiaları var. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sabancı, "Sadece arkadaşız, aramızda aşk yok" cevabı verdi. (Doğan SAVAŞ)

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                    Haberler Saklambaç Billur Kalkavan'dan kadınları kızdıracak sözler! " Estetikçiden önce kafalarının içini doldursunlar..."
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