Billur Kalkavan'dan kadınları kızdıracak sözler! " Estetikçiden önce kafalarının içini doldursunlar..."

Sosyetik Billur Kalkavan, ilişkiler ve aldatılma üzerine ilginç sözler sarfetti. Kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile 11 yıldır aşk yaşayan Kalkavan, aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını belirtti. 59 yaşındaki sosyetik güzel, şunları söyledi: Madem kadınlar bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsınlar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak. Belki kızacaklar bana ama önce kafalar değişsin.