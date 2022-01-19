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    Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefesleri kesecek :Osman Bey darağacında!

    ‘Kuruluş Osman’ muhteşem bir bölümle dönüyor! Geyhatu ve Moğollar bölgeye geliyor. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ reytinglerde de zirvede.

    Osman Bey darağacında!

    ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak.



    Osman Bey'in darağacında olduğu görüntüleri ile olay yaratan 78'inci bölüm ikinci fragmanı, 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu.



    BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞANACAK
    Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer.



        Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir!



        Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!



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                Haberler Saklambaç Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefesleri kesecek :Osman Bey darağacında!
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