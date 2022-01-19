Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefesleri kesecek :Osman Bey darağacında!

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak.
Osman Bey'in darağacında olduğu görüntüleri ile olay yaratan 78'inci bölüm ikinci fragmanı, 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu.
BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞANACAK
Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer.