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    Hülya Avşar lüks restoranda görüntülendi! Arka kapıdan kaçmak isterken yakalanınca verdiği cevap herkesi şaşırttı

    “Gerekirse simit yeriz” diyen Hülya Avşar, Etiler’in en ünlü ve pahalı restoranın arka kapısından kaçmak istedi. Muhabirlere yakalanan Avşar kızı, “Çocuklar vallahi ben de neden kaçtım hiç anlamadım” dedi...

    Doğan Savaş
    Arka kapıdan kaçamadı

    Magazin dünyasında yaşanan son dönemdeki polemiklerle adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki çok ünlü bir mekanda yemek yedi.


    "Gerekirse simit yeriz" açıklamasıyla uzun süre konuşulan Avşar'ın, İstanbul'un en lüks restoranlarından birinden çıkması şaşırttı.


    Mekanda uzun süre kaldıktan sonra gazetecilerin olduğunu duyan Avşar, arka kapıdan çıkmak istedi.



    Arabasını arka tarafa isteyen ve çam ağaçlarının arasında muhabirlerden saklanmaya çalışan Hülya Avşar, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı.



        "Neden arka kapıdan kaçtınız?" sorusuna ilginç bir yanıt veren sanatçı, "Vallahi bende anlamadım, mekan görevlileri 'Sizi arkadan kaçıralım' deyince ben de kabul ettim. Çocuklar gerçekten çok şaşkınım" dedi.

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        Haberler Saklambaç Hülya Avşar lüks restoranda görüntülendi! Arka kapıdan kaçmak isterken yakalanınca verdiği cevap herkesi şaşırttı
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