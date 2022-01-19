Hülya Avşar lüks restoranda görüntülendi! Arka kapıdan kaçmak isterken yakalanınca verdiği cevap herkesi şaşırttı

Magazin dünyasında yaşanan son dönemdeki polemiklerle adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki çok ünlü bir mekanda yemek yedi.
"Gerekirse simit yeriz" açıklamasıyla uzun süre konuşulan Avşar'ın, İstanbul'un en lüks restoranlarından birinden çıkması şaşırttı.
Mekanda uzun süre kaldıktan sonra gazetecilerin olduğunu duyan Avşar, arka kapıdan çıkmak istedi.
Arabasını arka tarafa isteyen ve çam ağaçlarının arasında muhabirlerden saklanmaya çalışan Hülya Avşar, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı.