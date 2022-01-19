Hülya Avşar lüks restoranda görüntülendi! Arka kapıdan kaçmak isterken yakalanınca verdiği cevap herkesi şaşırttı





"Neden arka kapıdan kaçtınız?" sorusuna ilginç bir yanıt veren sanatçı, "Vallahi bende anlamadım, mekan görevlileri 'Sizi arkadan kaçıralım' deyince ben de kabul ettim. Çocuklar gerçekten çok şaşkınım" dedi.

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