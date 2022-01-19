Hasret sona eriyor! Bir Zamanlar Çukurova iki haftalık aranın ardından sürprizlerle dolu bir bölümle ekranlara dönüyor





ÇOK ÖZEL BİR ÜLKEYİZ

Şarkıcı Linet önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İzzet Yıldızhan'ın sahne adabıyla alakalı yaptığı eleştiriler hatırlatılınca şunları söyledi: Sahne çok farklı bir yerdir, gerektiğinde bu tarzda giyinilebilir. Dünya standartlarında bir ülkeyiz, çok şükür. Bu kadar sert eleştirmeye gerek yok. Önemli olan gerçekten yakışanı yapmak. Herkes herkese saygı duysun sevgi duysun. Sevgisiz olan her şeyde kaos olur." (Aydın HAMZA)