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    Hasret sona eriyor! Bir Zamanlar Çukurova iki haftalık aranın ardından sürprizlerle dolu bir bölümle ekranlara dönüyor

    Bir Zamanlar Çukurova sürprizlerle dolu bir bölümle ekrana dönüyor! 120. bölümün Yeni fragmran izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Hasret sona eriyor! Bir Zamanlar Çukurova iki haftalık aranın ardından sürprizlerle dolu bir bölümle ekranlara dönüyor

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' iki haftalık aranın ardından muhteşem bir bölümle ekrana dönüyor. Sürpriz gelişmelerle dolu 120'nci bölümden yayınlanan fragmanlar 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicisinde büyük merak uyandırdı. Yeni bölümde Hakan ve Züleyha aşkı doludizgin yaşanırken, diğer yandan intikam çanları çalıyor ve tansiyon gittikçe yükseliyor. Diziye 120'nci bölümde dahil olacak usta oyuncu Altan Gördüm, Çolak Ağa karakteriyle dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. 20 yıl sonra yeniden Çukurova topraklarına dönen Çolak Ağa, Züleyha ile güç çatışmasına giriyor. Bu da dizide heyecanı zirveye çıkartacak. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle yarın akşam izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.



    İMAJ DEĞİŞTİRDİ!
    Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imaj değiştirdi. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan Çiçek, saçlarını sarıya boyattı. Güzel oyuncu son halini "Yeni karakter yükleniyor" notuyla paylaştı.




    LONDRA TATLILIĞI
    Halit Ergenç'le mutlu bir evliği olan Bergüzar Korel, 3. çocuğunu kucağına aldı. Doğumdan sonra ilk gezisini yaptı. Londra'ya giden Korel, bu fotoğrafı paylaştı.



    ÇOK ÖZEL BİR ÜLKEYİZ
    Şarkıcı Linet önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İzzet Yıldızhan'ın sahne adabıyla alakalı yaptığı eleştiriler hatırlatılınca şunları söyledi: Sahne çok farklı bir yerdir, gerektiğinde bu tarzda giyinilebilir. Dünya standartlarında bir ülkeyiz, çok şükür. Bu kadar sert eleştirmeye gerek yok. Önemli olan gerçekten yakışanı yapmak. Herkes herkese saygı duysun sevgi duysun. Sevgisiz olan her şeyde kaos olur." (Aydın HAMZA)



        URFA'DA BİR GÜZEL
        Geçtiğimiz günlerde sunuculuk için Şanlıurfa"ya giden Özlem Yıldız, gezdiği tarihi yerleri Instagram, hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına "Ne güzelsin Şanlıurfa. Doğunun incisi" ifadelerini kullandı.



        FULYA'DAN İLK POZ
        2019 Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, hamile olduğunu duyurmuştu. 21. haftaya giren Zenginer, ilk hamilelik pozunu verdi.



        SEFO'YA ÖDÜL...
        Ünlü RAP'çi Sefo, başarısını "Diamond Plak" ile taçlandırdı. Son dönemde yaptığı ilginç şarkılarla en çok dinlelenler listesine giren Sefo dijital alanda ilk ödülünü aldı.



            YENİ ALBÜM MÜJDESİ
            Türk Halk Müziğinin güçlü seslerinden Kubat, İstanbul'da bir görüntülendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken başarılı şarkıcı Kubat yeni albümünün de müjdesini verdi.



            AKŞAM ALIŞVERİŞİ
            Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Demir, önceki akşam İstanbul'da görüntülendi. Yakın zamanda kayak tatiline çıkacak olan Demir, "Tatil için alışveriş yaptım" dedi.



            ARKADAŞ YEMEĞİ
            Derya Tuna geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde arkadaşı ile objektife yansıdı. İki yakın arkadaş daha sonra vale noktasında vedalaşarak alışveriş merkezinden ayrıldı.



                SANCAKZADE KONAĞI'NDA GERİLİM BİTMEDİ
                ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi yedinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #SaklananGerçek etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. "Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!



                YAPRAK SARMA HİKAYESİ!
                Dünyanın en ünlü top modellerden biri olan Bella Hadid, yaprak sarmadaki hünerini kanıtladı... Aslen Filistinli olan ve İsrail'e karşı gösterdiği tepki ile büyük övgü alan 25 yaşındaki Bella, yaprak sarması sardığı anları Instagram hikayeden paylaştı. Yaprak sarmanın yanı sıra kabak dolması da yapan Bella Hadid, arkadaşlarına özel bir sofra kuracağını ilan etti. Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören bu hikaye paylaşımı, ilginç yorumları da beraberinde getirdi:
                Podyumda efsane, mutfakta efsane.
                Bizim çalışan hamımlara duyurulur.
                Mutfakta çiçekler açtı, en güzel yaprak sarması.



                KALBEN'DEN ÇİFTE MUTLULUK
                Seslendirdiği şarkılarla gönüllerde taht kuran Kalben, 'Eski Dünyanın Yangını' adını taşıyan ilk romanının ve 13 şarkıdan oluşan albümünün lansmanını önceki akşam İstanbul'da gerçekleştirdi. Kalben, "Bu iki projede de bana eşlik eden çok önemli dostlarım var. Çok heyecanlıyım" dedi.



                    İSTEMİYORUM
                    Sosyal medya sayfasından sık sık paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah, son olarak yeni bir projede yer alıp almayacağına dair merak edilenleri yanıtladı. Takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Farah Zeynep, ''Yeni dizi var mı?'' sorusuna, kesin bir dille yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Her hafta üç saatlik bir bölüm içinde olmak istemiyorum, yapamıyorum'' diyerek gelecek sezon bir televizyon dizisinde yer almayacağını belirtti.

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                    EYT’ye 5’li çözüm!
                    Haberler Saklambaç Hasret sona eriyor! Bir Zamanlar Çukurova iki haftalık aranın ardından sürprizlerle dolu bir bölümle ekranlara dönüyor
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