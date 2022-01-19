Hasret sona eriyor! Bir Zamanlar Çukurova iki haftalık aranın ardından sürprizlerle dolu bir bölümle ekranlara dönüyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' iki haftalık aranın ardından muhteşem bir bölümle ekrana dönüyor. Sürpriz gelişmelerle dolu 120'nci bölümden yayınlanan fragmanlar 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicisinde büyük merak uyandırdı. Yeni bölümde Hakan ve Züleyha aşkı doludizgin yaşanırken, diğer yandan intikam çanları çalıyor ve tansiyon gittikçe yükseliyor. Diziye 120'nci bölümde dahil olacak usta oyuncu Altan Gördüm, Çolak Ağa karakteriyle dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. 20 yıl sonra yeniden Çukurova topraklarına dönen Çolak Ağa, Züleyha ile güç çatışmasına giriyor. Bu da dizide heyecanı zirveye çıkartacak. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle yarın akşam izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ!
Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imaj değiştirdi. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan Çiçek, saçlarını sarıya boyattı. Güzel oyuncu son halini "Yeni karakter yükleniyor" notuyla paylaştı.
LONDRA TATLILIĞI
Halit Ergenç'le mutlu bir evliği olan Bergüzar Korel, 3. çocuğunu kucağına aldı. Doğumdan sonra ilk gezisini yaptı. Londra'ya giden Korel, bu fotoğrafı paylaştı.
ÇOK ÖZEL BİR ÜLKEYİZ
Şarkıcı Linet önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İzzet Yıldızhan'ın sahne adabıyla alakalı yaptığı eleştiriler hatırlatılınca şunları söyledi: Sahne çok farklı bir yerdir, gerektiğinde bu tarzda giyinilebilir. Dünya standartlarında bir ülkeyiz, çok şükür. Bu kadar sert eleştirmeye gerek yok. Önemli olan gerçekten yakışanı yapmak. Herkes herkese saygı duysun sevgi duysun. Sevgisiz olan her şeyde kaos olur." (Aydın HAMZA)