Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den yasak aşk skandalı! Evli iş adamıyla...

Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki oyuncu kızı Yasmin'in adı bir skandala karıştı. Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre Yasmin, ünlü bir influencerin tekstilci eşiyle sevgili oldu. Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etti. Bu ismin Yasmin Erbil olduğu konuşuldu. Cansu Nur Çufalı, yaptığı açıklamada "Kesinlikle zina yasası gelmeli. Zina yapanlara 3 yıl hapis verilmeli" dedi. Yasmin Erbil ise önce iddialar karşısında hukuki yollara başvuracağını paylaştı. Ancak genç kız, kısa süre sonra paylaşımlarını sildi.
SEVCAN'DAN 'UNUTULUR'
Türk müziğinin güçlü sesi Sevcan Orhan, bir dönem Banu Kırbağ tarafından söylenen "Unutulur" şarkısını yeniden yorumladı... Sevcan Orhan Müzik Yapım tüm dijital müzik platformlarındaki yerini alan "Unutulur" kısa sürede en çok dinlenen parçalar arasına girdi.
ARTIK TÜRKİYE'DE
Dünyaca ünlü markalara hazırladığı koleksiyonlarla bilinen tasarımcı Burçin Ör, Türkiye pazarına girişini özel bir davetle kutladı. Burçin Ör, "Moda olduğu için değil iyi hissetmek için giyin" mottosuyla yola çıktığını söyledi.