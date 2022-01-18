Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den yasak aşk skandalı! Evli iş adamıyla...

Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki oyuncu kızı Yasmin'in adı bir skandala karıştı. Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre Yasmin, ünlü bir influencerin tekstilci eşiyle sevgili oldu. Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etti. Bu ismin Yasmin Erbil olduğu konuşuldu. Cansu Nur Çufalı, yaptığı açıklamada "Kesinlikle zina yasası gelmeli. Zina yapanlara 3 yıl hapis verilmeli" dedi. Yasmin Erbil ise önce iddialar karşısında hukuki yollara başvuracağını paylaştı. Ancak genç kız, kısa süre sonra paylaşımlarını sildi.