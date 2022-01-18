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    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den yasak aşk skandalı! Evli iş adamıyla...

    Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin bir skandalın başrolünde. Yasmin Erbil’in evli bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddia edildi. Çufalı, iş adamı eşiyle olan fotoğraflarını yaktı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Yasak aşk skandalı

    Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki oyuncu kızı Yasmin'in adı bir skandala karıştı. Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre Yasmin, ünlü bir influencerin tekstilci eşiyle sevgili oldu. Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etti. Bu ismin Yasmin Erbil olduğu konuşuldu. Cansu Nur Çufalı, yaptığı açıklamada "Kesinlikle zina yasası gelmeli. Zina yapanlara 3 yıl hapis verilmeli" dedi. Yasmin Erbil ise önce iddialar karşısında hukuki yollara başvuracağını paylaştı. Ancak genç kız, kısa süre sonra paylaşımlarını sildi.



    SEVCAN'DAN 'UNUTULUR'
    Türk müziğinin güçlü sesi Sevcan Orhan, bir dönem Banu Kırbağ tarafından söylenen "Unutulur" şarkısını yeniden yorumladı... Sevcan Orhan Müzik Yapım tüm dijital müzik platformlarındaki yerini alan "Unutulur" kısa sürede en çok dinlenen parçalar arasına girdi.



    ARTIK TÜRKİYE'DE
    Dünyaca ünlü markalara hazırladığı koleksiyonlarla bilinen tasarımcı Burçin Ör, Türkiye pazarına girişini özel bir davetle kutladı. Burçin Ör, "Moda olduğu için değil iyi hissetmek için giyin" mottosuyla yola çıktığını söyledi.



        FOTO DURUYOR
        Oyuncu Onur Tuna ile aşkını TAKVİM'in ortaya çıkardığı Hande Doğandemir, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de görüntülendi. Telefonun kılıfındaki Onur Tuna'nın fotoğrafı yüzünden aşkı ortaya çıkan güzel oyuncu, "Fotoğraf kılıfımda duruyor" diyerek gülümsedi.



        ZAMANSIZ ALBÜM
        Yeni Türkü'nün en sevilen şarkıları, farklı tarzlardaki 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlandı. Pasaj Müzik etiketiyle yayımlanacak albümden ilk şarkı ise 21 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak. Albüme hayat veren isimler arasında Kenan Doğulu, Buray, Sena Şener, Cem Adrian ve Hayko Cepkin de var.



        AKVARYUM TURU
        Oyuncu Aslı Orcan Dikinciler ve kızı Lal, önceki gün bir AVM'de akvaryum gezintisine çıktı. Bin bir çeşit deniz canlıları, penguenler ve Amazon Ormanları'nı hayranlıkla izleyen anne ve kızı objektiflere poz verdikten sonra alışveriş yaptı.



            ANA-KIZ PROJE
            Defne Samyeli kızı Deren Talu ile aynı projede oynamak için heyecanlanıyor. Defne Samyeli, önceki akşam kızı Deren Talu ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Güzel şarkıcıya "Kızınız ile aynı projede yer almak ister misiniz? sorusu geldi. Samyeli, "Evet çok istiyoruz. Bir ara teklif bile gelmişti ama olmadı. Birlikte oynama fikri bizi hep heyecanladırmıştır" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            ÇEK ÖZGE ÇEK!
            Ünlü manken Özge Ulusoy, İsviçre tatilinde yemek yemeyi abarttı. Karlar içerisinde bir pozunu paylaşan Ulusoy, "Karnımı içeri çekiyorumdur" yazarak takipçilerini gülümsetti.



            SALAŞ ÇİFT
            Metin Yıldız, önceki akşam eşi Ceylan Yılmaz ile Cihangir'deydi. Yıldız, "Evimiz burada diye hep salaş yakalanıyoruz. İnşallah bir gün şık kıyafetlerimizle de denk geliriz" diye espri yaptı.



                BODRUM KUMRULARI
                Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve hamile eşi Başak Dizer, ıssız kalan Bodrum'un tadını çıkartıyor. Önceki gün gezintiye çıkan ünlü çift, yanlarına köpeklerini de aldı. Boş Bodrum sokaklarını gezen Tatlıtuğ çifti, bol bol fotoğraf çektirdi.



                CÖMERT KOCA
                İş insanı Erdal Acar, önceki akşam eşi Kardelen Acar'ın doğum günü için Kuruçeşme'de mekan kapattı. Levent Akbulut'un işlettiği mekanda 20 kişilik özel davet veren Acar'ın 100 bin lira ödediği öğrenildi. Gecede Erdinç Acar ve ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Gizem Çetin de vardı.
                (Doğan SAVAŞ)



                ÇOCUKLARA SESLENDİ
                'Dünya Bizim Evimiz' podcast serisi, yeni yılda da çocukların yanında olmaya devam ediyor. 8. bölümünde genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nu ağırlayan tiyatro, bu kez gıda israfına dikkat çekti.



                    5 DİLDE LİNET
                    Linet, ilk defa gittiği Belarus'ta iki saat sahne aldı. Şarkıcı, Türkçe, İbranice, Yunanca, İngilizce ve Arapça olmak üzere tam 5 dilde şarkılar söyledi. Dekolteli tulumuyla göz kamaştırdı.



                    ELLES UMUTLU
                    Ünlü oyuncu Wilma Elles, önceki gün Florya'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Elles, "2022'den çok umutluyum. Benim için her şey harika geçiyor. Bugünlerde Amerika'ya seyahat edeceğim, döndüğüm zaman çok güzel projeler var" diye konuştu.



                    TEO ANKARA'DA
                    Teoman, Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen 2021- 2022 konserlerinin Ankara'daki ikinci performansı için sahnedeydi. Geceye bir klasik olan "N'apim Tabiatım Böyle" ile başlayan Teo, unutulmaz bir konsere imza attı.



                        'EVİLİK MUHTEŞEM''
                        Fotoğrafçı Mehmet Turgut, önceki gece eşi Ada Sanlıman ile Beyoğlu'nda görüntülendi. Oldukça keyifli görünen Turgut, "Evlilik muhteşem bir şey. Ada'yla evlenince bunu anladım. Çok mutluyum karımı çok seviyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)

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                        Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
                        Haberler Saklambaç Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den yasak aşk skandalı! Evli iş adamıyla...
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