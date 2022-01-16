Önder Öztarhan ile Aslı Enver'in aşkı resmileşiyor! Kalpli paylaşımla aşk iması yaptı

Aradığı aşkı sosyetik iş insanı Önder Öztarhan'da bulan Aslı Enver, şu sıralar çok mutlu.

Yıllardır aşk hayatında durgun olan oyuncu, artık aşkını gizlemiyor.

Önceki gün Öztarhan'ın yaptığı "Evet, bir ilişki başladı. Her şey ilk görüşte oldu" açıklamasından sonra bir hamle de Enver'den geldi.

SEVENLERİ MUTLU

Bir karesini Instagram'ın hikaye bölümünde paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisi ekleyerek, "Aşığım" mesajı verdi. Kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan'a kalbini kaptıran 37 yaşındaki Aslı Enver'e "Sana aşk çok yakışıyor" mesajları yağdı.