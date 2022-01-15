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    Şarkıcı Berksan yüzüne Fransız askısı yaptırdı sosyal medya karıştı! Yorum yağdırdılar...

    Şarkıcı Berksan, Seda ablasının taktiğini uyguladı! Yüzüne Fransız askısı yaptırdı. Operasyon görüntülerini sosyal medyadan yayınlayınca, görüntülere yorumlar yağdı.

    Askıda Berksan

    Estetik dünyasında her gün yeni bir akım başladı.



    Fransız dolgusu derken şimdi de Fransız askısı gündemin ilk sırasında yer aldı.



    Türkiye ise Fransız askısını Seda Sayan ile tanıdı. Ardından Hande Yener de bu işlemi yaptırdığını açıkladı.



        Ancak operasyonu bu kez bir erkek uyguladı. Şarkıcı Berksan da Fransız askısı yaptırdığını açıkladı.



        Berksan tüm işlemi sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü popçu, Yeni yüzünde Jeremy Meeks'in örnek alındığını açıkladı.



        Sosyal medyada çok benzeten olmuş.



            Fransız askısı ameliyatını tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar" diyerek mutluluğunu paylaştı...



            Ancak Berksan'ın bu açıklaması sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.



            Kimi "Erkek adam estetik yaptırır mı" derken kimi de olumladı. Yorumlar ise sosyal medyayı salladı:



                Bunun adı Askıda Berksan..



                Estetik değil artık pestetik.



                Yakında silikon da yaptırır.
                    Büyükşehir’le şifa kapınızda!
                    Haberler Saklambaç Şarkıcı Berksan yüzüne Fransız askısı yaptırdı sosyal medya karıştı! Yorum yağdırdılar...
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