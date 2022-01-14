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    Hande Erçel'den annelik provası! "Annelik sana yakıştı" mesajları yağdı

    Hande Erçel, annelik provası yaptı. Ablası Gamze Erçel, eşiyle Palandöken’e tatile gitti. Yeğeni Aylin Mavi’yle evde kalıp dadılık yapan ünlü oyuncuya “Annelik sana yakıştı” mesajları yağdı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Gönüllü dadı

    Güzel oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım'la Palandöken'e tatile gitti. Kızları Aylin Mavi'yi de teyzesine bıraktı. Gamze Hanım, kar tatilinde keyifli anlar yaşarken yeğeniyle evde olan Hande Erçel ise ondan daha keyifliydi. Kızını merak eden Gamze Erçel, görüntülü aradığı Hande Erçel'le konuştuğu anları Instagram'da paylaşıp "Teyze görev başında" yazdı. Erçel'in bu anlarını görenler, "Annelik sana çok yakıştı" mesajları atarak oyuncuya Kerem Bürsin'le evlen baskısı yaptı.



    KLİP DEĞİL KISA FİLM!
    Yalın, yeni şarkısı 'Bu da Geçer mi Sevgilim'le müzikseverlerle buluştu. Ayrılık hikayesini anlatan şarkıya Beykoz'da bir çiftlikte kısa film tadında bir klip çekildi. Söz ve müziğine Yalın'ın imza attığı şarkı, Y Prodüksiyon Müzik etiketiyle bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



    İFTİRAYI YALANLADI
    İzzet Yıldızhan'ın "Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleri tartışılmaya devam ediyor. 2011 yılında yargılandığı davada beraat eden Yıldızhan, "İftiralarının asılsız çıktığı onaylandı. Davadan beraat ettim. Hiçbir suç işlemedim" diyerek belgeleri gösterdi.



        49 DEĞİL 20'LİK HANDE
        Hande Yener önceki akşam 49. doğum gününü Baltalimanı'nda bir mekanda kutladı. Doktoru Seçil Uçar Ermiş ile poz veren Yener, "İşte benim mimarım. Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum. Ameliyatsız güzelliğimi Seçil'e borçluyum. Yani kısacası gençlik sırrım diyelim" dedi.



        HALKIN STARI
        Türkiye'de yayınlanan reklamların düzenli olarak performanslarının ölçümlendiği Ipsos AdWatch Araştırması'nın sonuçları belli oldu. "2021'in En Çok Beğenilen Reklamlar" kategorisinde Kerem Alışık'ın rol aldığı Halkbank 83. Yıl reklamı birinci oldu. 20 reklamın yer aldığı sıralamada Kerem Alışık; Hande Erçel, Fahriye Evcen gibi birçok ünlü ismi geride bıraktı.



        ANADOLU ÇIKARMASI
        Manga, yeni albümleri Antroposen kapsamında bugün Türkiye turnesine çıkıyor. Malatya, Sivas, Kayseri, Mersin, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'a yeni albümlerinin heyecanını taşıyacak olan maNga, turnesini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ana salonunda gerçekleştirecek.


            EDİS ŞAHİN'İ VURDU
            Zeynep Bastık ile dans ettiği videoyla olay yaratan Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde Maçka'daki bir mekanda gizemli bir kadınla öpüşmüştü. Herkesin merak ettiği sarışın kadının usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Meryem İrem Şahin, aşk iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.



            SİGORTALAR ATTI!
            Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'la yeni yıla İzlanda'da girmişti. Ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndüğünde ise şok yaşamıştı. Göktürk'te 6 odalı kütük evini su basan Deniz, evinin tadilat işlemlerini tamamladı. Güzel oyuncunun bu işlemler için 150 bin TL ödediği öğrenildi. Bu rakamı ödeyince şaşıran Deniz, vakit kaybetmeden evini sigortalattı.



            BUNUN ADI EMEK HIRSIZLIĞI
            Derya Şensoy önceki akşam Cihangir'deydi. Tasarım okuyan Şensoy, yaptığı bir çiziminin çalındığını söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi. Şensoy, "Bunun adı emek hırsızlığı" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                SABAH ALIŞVERİŞİ
                Oyuncu Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Hızlıca alışveriş turlarını tamamlayan çift, AVM'den ayrıldı.



                BAHAR GELİR'DEN SEN OLAMAZSIN
                Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Bahar Gelir, iddialı bir çalışmaya imza attı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği, single, Grand Müzik etkiketiye tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Aşkın Tuna'ya, müziği Selami Şahin'e ait olan "Sen Olamazsın" şarkısının düzenlemesini ise Nihat Ulaş'a ait. Gelir, "Çok özel bir çalışmaya harika bir klip çektik" dedi.



                ŞAMPİYON BELLİ
                Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 12 Ocak Çarşamba günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,23 izlenme oranı ve %24,24 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.



                    KURULUŞ OSMAN GELİYOR
                    ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78'inci bölümden ilk fragman şok edici sahneleri ile unutulmaz bir bölümden ilk görüntülere yer verdi.19 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, Osman Bey ve alpleri Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor, Gündüz Bey ise beyliğini sağlama almak istiyor. 2021'i reytinglerin zirvesinde kapatan 'Kuruluş Osman', 2022'de de Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.



                    AKSİYON İSTİYOR
                    Oyuncu Elif Yılmaz, önceki gün Zincirlikuyu'da AVM turundaydı. "2022 benim yılım olacak" diyen Yılmaz, "İlk olarak oyunculuk da ilerlemek istiyorum. Birkaç teklif var, senaryo okuyorum. Önümüzdeki günler de netlik kazanır. Film olarak da aksiyon tarzı bir filmde oynamayı çok istiyorum" dedi.



                    KİM NE YAPARSA YAPSIN
                    Başarılı şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol önceki akşam Kadıköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin "öpüşme" konusuna açıklık getirdi. Artık sıkıldığını ve "isteyen öpüşür isteyen sevişir" diyen Alişan'ın ardından Buse Varol, "Artık konuşacak bir şey kalmadı. Galiba bu konu yanlış anlaşılıyor" dedikten sonra Alişan'a yıllar önce Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel ile olan bir öpüşme sahnesi soruldu "O öpüşme değil Cennet Mahallesi'nde öyle bişey olur mu" diye cevap verdi.

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                    Emekliye 3 müjde
                    Haberler Saklambaç Hande Erçel'den annelik provası! "Annelik sana yakıştı" mesajları yağdı
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