Hande Erçel'den annelik provası! "Annelik sana yakıştı" mesajları yağdı

Güzel oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım'la Palandöken'e tatile gitti. Kızları Aylin Mavi'yi de teyzesine bıraktı. Gamze Hanım, kar tatilinde keyifli anlar yaşarken yeğeniyle evde olan Hande Erçel ise ondan daha keyifliydi. Kızını merak eden Gamze Erçel, görüntülü aradığı Hande Erçel'le konuştuğu anları Instagram'da paylaşıp "Teyze görev başında" yazdı. Erçel'in bu anlarını görenler, "Annelik sana çok yakıştı" mesajları atarak oyuncuya Kerem Bürsin'le evlen baskısı yaptı.
KLİP DEĞİL KISA FİLM!
Yalın, yeni şarkısı 'Bu da Geçer mi Sevgilim'le müzikseverlerle buluştu. Ayrılık hikayesini anlatan şarkıya Beykoz'da bir çiftlikte kısa film tadında bir klip çekildi. Söz ve müziğine Yalın'ın imza attığı şarkı, Y Prodüksiyon Müzik etiketiyle bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.
İFTİRAYI YALANLADI
İzzet Yıldızhan'ın "Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleri tartışılmaya devam ediyor. 2011 yılında yargılandığı davada beraat eden Yıldızhan, "İftiralarının asılsız çıktığı onaylandı. Davadan beraat ettim. Hiçbir suç işlemedim" diyerek belgeleri gösterdi.