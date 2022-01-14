Hande Erçel'den annelik provası! "Annelik sana yakıştı" mesajları yağdı





KİM NE YAPARSA YAPSIN

Başarılı şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol önceki akşam Kadıköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin "öpüşme" konusuna açıklık getirdi. Artık sıkıldığını ve "isteyen öpüşür isteyen sevişir" diyen Alişan'ın ardından Buse Varol, "Artık konuşacak bir şey kalmadı. Galiba bu konu yanlış anlaşılıyor" dedikten sonra Alişan'a yıllar önce Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel ile olan bir öpüşme sahnesi soruldu "O öpüşme değil Cennet Mahallesi'nde öyle bişey olur mu" diye cevap verdi.



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