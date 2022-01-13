atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Destan, 18 Ocak akşamına damga vurmaya hazırlanıyor

ATV'de ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', 18 Ocak Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak yedinci bölümüyle ekrana muhteşem bir dönüş yapacak. 'Destan'ın 7. bölümün fragmanları sosyal medyanın gündemine girerken nefes kesecek bir bölümün müjdesini verdi.

CANINI ORTAYA KOYUYOR

Destan'ın yeni bölümünde Akkız, Batuga'ya desteğini Gök Saray'a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor. Kün Ata'yla birlikte Gök Saray'a dönerek Alpagu Han'ın karşısına çıkan Akkız, taht mücadelesinde Batuga'yı yalnız bırakmayacağını göstermek için canını ortaya koyar. Batuga, Akkız'ı babasının gazabından korumak için uğraşırken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düştüğü haberi gelir.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği dizide Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar mükemmel bir performans sergiliyor.