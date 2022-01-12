Alişan kendini eleştirenlere çok sert tepki verdi! "İşinize gelince demokrasi var, gelmeyince..."

Buse Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, önceki gün özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
KÖTÜ YORUMLARA SİTEM ETTİ
Eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Alişan, yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı.
Buse Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, önceki gün özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
KÖTÜ YORUMLARA SİTEM ETTİ
Eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Alişan, yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, gelen kötü yorumlara şu sözlerle sitem etti:
Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım... İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek ve tabii ki yaşamak zorunda değilim!"