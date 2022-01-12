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    Alişan kendini eleştirenlere çok sert tepki verdi! "İşinize gelince demokrasi var, gelmeyince..."

    Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, önceki gün evliliği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların ardından sert eleştirilere maruz kalan Alişan sessizliğini bozdu. Alişan kendisini eleştirenlere, “Bu benim hayatım, kimse benimle aynı düşünmek zorunda değil” dedi.

    ‘Benim hayat felsefem’

    Buse Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, önceki gün özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.



    Kendi programına telefonla bağlanan ünlü isim, "Buse ve Alişan neden kavga eder? Birbirinizi kıskanır mısınız? Buse dizide öpüşse ne dersin?" sorularına "Herkesin kriteri var. Öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim Buse'yi" yanıtını vermişti.



    KÖTÜ YORUMLARA SİTEM ETTİ
    Eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Alişan, yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı.



        Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, gelen kötü yorumlara şu sözlerle sitem etti:



        Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım... İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek ve tabii ki yaşamak zorunda değilim!"

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        Haberler Saklambaç Alişan kendini eleştirenlere çok sert tepki verdi! "İşinize gelince demokrasi var, gelmeyince..."
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