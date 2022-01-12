Alişan kendini eleştirenlere çok sert tepki verdi! "İşinize gelince demokrasi var, gelmeyince..."





Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım... İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek ve tabii ki yaşamak zorunda değilim!"

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