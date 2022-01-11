Sevgilisi Uzi'nin konserinde Aleyna Tilki'den tepki çeken göbek dansı! Sosyal medyada yorumlar yağdı

Rap'çi Uzi, önceki akşam İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Konser alanında maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı. Ancak gece Uzi'nin sözlerinin gölgesinde kaldı. İddiaya göre Uzi, sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarının karşısında uyuşturucuyu özendirici laflar kullandı. 'Biz sardık. Siz de sardınız mı?' şeklinde skandal ifadelere imza attı. Bu sırada sevgilisi Aleyna Tilki de yanındaydı. Tilki, sahnenin arkasında iddialı danslar yaptı. Emniyet ise Uzi'nin skandal sözleri üzerine konser alanına yaklaşık 10 kişilik narkotik ekibi yolladı. Konser sonrası Uzi, gençleri uyuşturucuya özendirici söylemde bulunduğu için narkotik ekipleri tarafından sorguya alındı. İfade sonrası iki sevgili görüntü vermemek için araçlarını konser alanının kapısına yanaştırdı. Korumaları eşliğinde olay yerinden uzaklaştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN