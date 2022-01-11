Cemre Kemer taziye eleştirilerine çok sert patladı! " Bunu şova çevirmek..."

Cemre Kemer, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Kemer'e geçtiğimiz günlerde Hepsi Grubu'ndan arkadaşı olan Gülçin Ergül'ün trafik kazası geçirmesi ve sevgilini kaybetmesi hatırlatıldı. Sosyal medyada arkadaşının acısını paylaşmadığı için eleştirilen Cemre Kemer, hakkındaki ağır yorumlara ateş püskürdü. Şarkıcı, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum açıkçası. Siz bir yakınınız böyle korkunç bir olay yaşadığı zaman sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bunu şova çevirmek çok ayıp. Kimse bunu malzeme haline getirmeye çalışmasın" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)
HEPSİ DOST KALDI
Cemre Kemer, Hepsi Grubu'ndan arkadaşı olan Gülçin Ergül'ün acısını paylaştı.
YILIN DÜĞÜNÜ
Eğlence dünyasının başarılı ismi Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara önceki akşam Kuruçeşme'de görkemli bir törenle dünya evine girdi. Düğüne
İzzet- Yasemin Özilhan, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Funda Arar ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı. Gecede Ebru Gündeş ve Cenk Eren sahne aldı.