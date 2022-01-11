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    Cemre Kemer taziye eleştirilerine çok sert patladı! " Bunu şova çevirmek..."

    Cemre Kemer, trafik kazası geçirip sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’ün acısını sosyal medyadan paylaşmayınca tepki çekmişti. Şarkıcı eleştirilere “Sosyal medyadan taziye mi olur. Bunu şova çevirmek çok ayıp” diyerek isyan etti. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Şov tepkisi

    Cemre Kemer, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Kemer'e geçtiğimiz günlerde Hepsi Grubu'ndan arkadaşı olan Gülçin Ergül'ün trafik kazası geçirmesi ve sevgilini kaybetmesi hatırlatıldı. Sosyal medyada arkadaşının acısını paylaşmadığı için eleştirilen Cemre Kemer, hakkındaki ağır yorumlara ateş püskürdü. Şarkıcı, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum açıkçası. Siz bir yakınınız böyle korkunç bir olay yaşadığı zaman sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bunu şova çevirmek çok ayıp. Kimse bunu malzeme haline getirmeye çalışmasın" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



    HEPSİ DOST KALDI
    Cemre Kemer, Hepsi Grubu'ndan arkadaşı olan Gülçin Ergül'ün acısını paylaştı.



    YILIN DÜĞÜNÜ
    Eğlence dünyasının başarılı ismi Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara önceki akşam Kuruçeşme'de görkemli bir törenle dünya evine girdi. Düğüne
    İzzet- Yasemin Özilhan, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Funda Arar ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı. Gecede Ebru Gündeş ve Cenk Eren sahne aldı.



        KELEBEK ETKİSİ
        Güzel oyuncu Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'in ölüm yıldönümünde yine duygusal anlar yaşadı. Annesine 'kelebeğim' diye seslenen hatta kelebek figürlü bir dövme yaptıran Erçel, önceki gün 2019 yılında kaybettiği annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak, "Bir kelebek öptü boynumu. Çok özledim anneciğim" yazdı. Bu paylaşımıyla duygulandıran Erçel, annesinin cenazesinde de yakasına kelebek figürleri takmıştı.



        'VİRÜS' KORKUSU
        Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Bir kahve içip hızlıca eve geçeceğiz. Malum korona iyice yayıldı" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        ENERJİK İREM
        Popçu İrem Derici, önceki gece Bomonti'de bir mekanda sahne aldı. Tarzıyla dikkat çeken Derici, konuklarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Güzel şarkıcı, bitmek bilmeyen enerjisiyle sevenlerini coşturdu.



            DUDAK PAYI
            Oyuncu Merve Boluğur, işletmeci Erkan Şen'le aşkına doludizgin devam ediyor. Şen, önceki gün aşkıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca herkes şenlendi. İşletmecinin sweatshirtünde bulunan dudak izleri dikkat çekti. Bu kareye, "Merve karanlıkta adamın ağzını bulamamış" esprileri yapıldı.



            KIBRIS ÇIKARMASI
            Kendi markasıyla moda dünyasına el atan Ebru Şallı, işleri büyütüyor. Güzel sunucu, önceki gün yaptığı paylaşımla, "Türkiye ve Avrupa'dan sonra Ebru artık Kıbrıs'ta. Hepinizi yeni mağazamıza bekliyorum" diyerek sevenlerine müjde verdi.



            JOJO AŞKI
            Modacı Rabia Yaman, önceki gün kedisi Jojo ile bir pozunu paylaştı. Sürekli kedisiyle oyunlar oynayan Yaman'ın, sevimli Jojo'ya sımsıkı sarıldığı pozu büyük beğeni topladı.



                KAPADOKYA HATIRASI
                Yaz aylarını Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar, İstanbul'daki işlerini hallettikten sonra, Kapadokya'nın yolunu tuttu. Ünlü İkoncan, renkli kareleriyle sosyal medyayı şenlendirdi.



                'DON'DURAN ELEŞTİRİ
                Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İşlerinden dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir arası mekik dokuduğunu açıkladı. Yakın zamanda stüdyoya gireceğini de açıkladı. Ünlü sanatçı, gazetecilerin "Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümleri çok konuşuluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Donla da çıkmasınlar bir zahmet. Sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz. Ve dikkat de etmeliyiz. (Aydın HAMZA)



                20 KİLOLUK CEKET
                Ünlü sanatçı Demet Akalın geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Pınar Kerimoğlu imzalı 20 kilo ağırlığında değerli taş ve zincirlerle hazırlanan özel ceket ile sahne alan Demet Akalın göz kamaştırdı. Sahne öncesi fotoğraf çeken ve "Sezonun ilk sahnesi" notuyla sosyal medyada paylaşan ünlü sanatçı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.



                    TETİK'İN EMEĞİ ÇOK
                    Merhum İlyas Tetik, Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya kadar çok sayıda sanatçıyla çalıştı. Vefatından önce son keşfi Murat Konukçu'ydu. Konukçu, "Mesela" isimli single ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Konukçu, "İnşallah büyük ustama layık olabilirim " dedi.



                    ERSOY'A GÜZEL HABER
                    Güzellik uzmanı Sevim Alan, yeni merkezini İstanbul Ataşehir'de açtı. Açılışı ünlü sanatçı Bülent Ersoy ve Nihat Doğan yaptı. Sevim Alan, "Bülent hanımın güzellik bakımı artık bize emanet. Kendisini 18'lik yapacağımıza söz veriyoruz" dedi. Bu arada Bülent Ersoy, güzellik merkezi açılışında 3 tane nar kırdı. Nihat Doğan da bu sırada kendisini coşkuyla alkışladı.
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                    Haberler Saklambaç Cemre Kemer taziye eleştirilerine çok sert patladı! " Bunu şova çevirmek..."
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