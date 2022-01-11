Cemre Kemer taziye eleştirilerine çok sert patladı! " Bunu şova çevirmek..."





'DON'DURAN ELEŞTİRİ

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İşlerinden dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir arası mekik dokuduğunu açıkladı. Yakın zamanda stüdyoya gireceğini de açıkladı. Ünlü sanatçı, gazetecilerin "Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümleri çok konuşuluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Donla da çıkmasınlar bir zahmet. Sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz. Ve dikkat de etmeliyiz. (Aydın HAMZA)