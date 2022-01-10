Ebru Şahin'in pozu Cedi'nin kalbini sıkıştırdı... Güzel oyuncuya sosyal medyadan iltifatlar yağdırdı



DENİZ KÖPÜRDÜ!

Şarkıcı Deniz Seki, "Türkiye'de 2021'in En İyi Şarkıcısı" anketine sinirlendi. Seçilen sanatçıları beğenmeyen Seki, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Müzik blogu Pop Bizde'nin Instagram'da "2021'in En İyi Şarkıcıları" adıyla yaptığı paylaşım Deniz Seki'yi kızdırdı. Bir araştırma şirketinin sonuçlarına göre Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık '2021'in En İyi Şarkıcıları' seçildi. Deniz Seki, paylaşıma "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'Özel yorumcu' varken hem de!" diyerek isyan etti.