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    Ebru Şahin'in pozu Cedi'nin kalbini sıkıştırdı... Güzel oyuncuya sosyal medyadan iltifatlar yağdırdı

    Ebru Şahin, sosyal medyadan renkli pozlarını paylaştı. Basketbolcu aşkı Cedi Osman da “Ama bizimki de kalp yani” yazarak aşkına iltifat etti. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Cedi’nin kalbi sıkıştı!

    ATV'de ekrana gelen Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle yükselişini sürdüren Ebru Şahin, önceki gün paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı renklendirdi. Şahin'in 3 milyon 800 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı kareleri büyük beğeni topladı. Güzel oyncunun fotoğraflarına evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman da kayıtsız kalmadı. Daha önce de sevgilisinin fotoğraflarına yaptığı esprili yorumlarla bilinen Cedi Osman, bu kez de güzel aşkına, "Ama bizimki de kalp yani" yazdı. Cedi'nin mesajını görenler, "En tatlı çift sizsiniz" yorumu yaptı.



    MOTİVASYON YOK!
    Burak Deniz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yürürken topalladığı görülen oyuncu, "Ayağımda bir kesik oluştu. Kısa sürede geçer diye umuyorum" dedi. Artan COVİD vakalarından dolayı moralsiz olduğunu ifade eden Deniz, "Bu olaylardan dolayı motivasyonumuz düşüyor" diye konuştu.
    (Aydın HAMZA)



    MERVE ÜŞÜTTÜ!
    Merve Boluğur, işletmeci sevgilisi Erkan Şen'le önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin sorusu üzerine Şen, "Bir şey söylemek ister misin?" diyerek topu sevgilisine attı. Konuşmak istemeyen Merve Boluğur ise "Gidelim, çok üşüyorum" cevabını verdi. (Aydın HAMZA)



        ÜZÜLME SERDAR
        Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medyayı salladı. Bir süre önce silikonlarını yenileten İrlandalı model, kırmızı spor sütyeni ve tayt giydiği cesur pozlarını önceki gün takipçileriyle paylaştı. Chloe'nin pozlarına "Serdar Ortaç görmesin kaybettiğine üzülür" yorumları yağdı.



        ÇİFT ÇANTA İVANA
        İvana Sert, eşi Sezer Dermenci ile birlikte önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. İvana Sert; "Yemek yedik ve sezonluk alışveriş yaptık. Bugün hem yorulduk hem keyifli zaman geçirdik" dedi. Ünlü güzelin iki çanta taşıması da dikkatlerden kaçmadı.



        DERİCİ'YE TATLI CEVAP
        Cem Belevi, geçtiğimiz akşam Cihangir'deydi. İrem Derici'nin "Aldatıldım" açıklamaları hatırlatılan Belevi, "Özel hayatım ile ilgili konuşmayı pek sevmiyorum. İrem çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor" dedi.


            DENİZ KÖPÜRDÜ!
            Şarkıcı Deniz Seki, "Türkiye'de 2021'in En İyi Şarkıcısı" anketine sinirlendi. Seçilen sanatçıları beğenmeyen Seki, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
            Müzik blogu Pop Bizde'nin Instagram'da "2021'in En İyi Şarkıcıları" adıyla yaptığı paylaşım Deniz Seki'yi kızdırdı. Bir araştırma şirketinin sonuçlarına göre Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık '2021'in En İyi Şarkıcıları' seçildi. Deniz Seki, paylaşıma "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'Özel yorumcu' varken hem de!" diyerek isyan etti.



            En iyiler listesinde bulunan Melek Mosso da Seki'nin sert yorumuna karşılık "Abla biz özel değil miyiz?" şeklinde yanıt verdi. Listede yer alan Hadise ve Zeynep Bastık gibi isimlerin vereceği yanıtlar da merak konusu oldu.



            DEMET İYİLEŞİYOR
            Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı olduğunu açıklayan Demet Akalın, İstinye'deydi. Bir arkadaşıyla alışveriş merkezine gelen Akalın, "Bugün daha iyiyim" demekle yetindi.



                GÜLEN BAYAN
                'Kuruluş Osman' dizisinin başarılı oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. İzinli gününü kız arkadaşlarıyla geçiren Atiksoy, objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi. (Aydın HAMZA)



                TALİHSİZ KAZA
                Ebru Yaşar, geçirdiği talihsiz kaza sonucu düşerek bacağını kırdı. Hastaneye kaldırılan ve diz kapağında kırıklar tespit edilen Yaşar, ameliyata alındı. Şarkıcı, üzücü gelişmeyi "Sevenlerimi üzmek istemem. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın" notu ile sosyal medyadan duyurdu.



                AFRA'NIN EV TOPUZU
                Oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün paylaştığı bir pozla yüzleri gülümsetti. Renkli karesine "Ev topuzu ve yılbaşından kalma ojeler" yazan Saraçoğlu'na "Senin doğal halin daha güzel" iltifatları yapıldı.

                    SAHNENİN 'YILDIZ'I
                    Şarkıları ve sesiyle kendine hayran bırakan Yıldız Tilbe, önceki gece Maslak'ta lüks bir mekanda sahne aldı. Özel hazırlanan gümüş renkli elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı enerjisi, kendine özgü dansları ve performansıyla beğeni topladı.



                    ATİYE'NİN GENÇLİK İKSİRİ
                    Üç yıl aranın ardından "Ses Seda Yok" şarkısı ile dijital dünyada en çok çalınanlar arasına giren Atiye, zirveye ortak oldu. Güzel şarkıcı, yoğun temposuna rağmen fit görünmesinin sırrını açıkladı. Atiye, "Her gün dans ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Şeker dahil, meyveyi de yaşamından çıkardım" diye konuştu. Son dönemde konuşulan "Pop müziğin kral ve kraliçesi kim?" tartışmasına katılan Atiye, "Herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir. Son karar halkındır. Tacı kime isterse verirler' dedi.



                    EL ELE ALIŞVERİŞ
                    Ünlü şarkıcı Altay ve eşi Gülsüm Biber önceki gün İstinye'de AVM turu yaptı. Haftanın 5 günü sahne alan ve kıyafetlerinde son derece özneli olan Altay, eşi ile birlikte uzun süre sahne kostümü alışverişi yaptı.

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                    KAD-SİS
                    Haberler Saklambaç Ebru Şahin'in pozu Cedi'nin kalbini sıkıştırdı... Güzel oyuncuya sosyal medyadan iltifatlar yağdırdı
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