Ebru Şahin'in pozu Cedi'nin kalbini sıkıştırdı... Güzel oyuncuya sosyal medyadan iltifatlar yağdırdı

ATV'de ekrana gelen Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle yükselişini sürdüren Ebru Şahin, önceki gün paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı renklendirdi. Şahin'in 3 milyon 800 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı kareleri büyük beğeni topladı. Güzel oyncunun fotoğraflarına evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman da kayıtsız kalmadı. Daha önce de sevgilisinin fotoğraflarına yaptığı esprili yorumlarla bilinen Cedi Osman, bu kez de güzel aşkına, "Ama bizimki de kalp yani" yazdı. Cedi'nin mesajını görenler, "En tatlı çift sizsiniz" yorumu yaptı.
MOTİVASYON YOK!
Burak Deniz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yürürken topalladığı görülen oyuncu, "Ayağımda bir kesik oluştu. Kısa sürede geçer diye umuyorum" dedi. Artan COVİD vakalarından dolayı moralsiz olduğunu ifade eden Deniz, "Bu olaylardan dolayı motivasyonumuz düşüyor" diye konuştu.
(Aydın HAMZA)
MERVE ÜŞÜTTÜ!
Merve Boluğur, işletmeci sevgilisi Erkan Şen'le önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin sorusu üzerine Şen, "Bir şey söylemek ister misin?" diyerek topu sevgilisine attı. Konuşmak istemeyen Merve Boluğur ise "Gidelim, çok üşüyorum" cevabını verdi. (Aydın HAMZA)