Uğur Akbaş'tan şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle ayrılan Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan açıklama!

Şiddet gördüğü gerekçesiyle Uğur Akbaş'tan ayrılan Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı'nda AVM'den çıkarken görüntülendi. Dobra açıklamalar yapan Yeşilmen, "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama ben de karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddetti" dedi. Tekrar birlikte olmalarının mümkün olmadığını belirten Yeşilmen, çocukları için yılbaşını eski eşiyle geçirdiğini ifade etti. Kadınlara tavsiyelerde bulunan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Kadınlar biraz sakin olup çenelerini tutsunlar. Ben kendimi tutamadım. Kötü cevap verdiğim için başıma bunlar geldi. Ben erkek Fatma gibi olduğum için susamadım. Ben hastanelik olmadım ama sözlü şiddete maruz kaldım. Bazen dil yarası tokattan daha kötü oluyor. Büyük bir aşk yaşadım. Evliliğim tel maşa evlilik değildi."