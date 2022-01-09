Uğur Akbaş'tan şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle ayrılan Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan açıklama!

Şiddet gördüğü gerekçesiyle Uğur Akbaş'tan ayrılan Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı'nda AVM'den çıkarken görüntülendi. Dobra açıklamalar yapan Yeşilmen, "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama ben de karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddetti" dedi. Tekrar birlikte olmalarının mümkün olmadığını belirten Yeşilmen, çocukları için yılbaşını eski eşiyle geçirdiğini ifade etti. Kadınlara tavsiyelerde bulunan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Kadınlar biraz sakin olup çenelerini tutsunlar. Ben kendimi tutamadım. Kötü cevap verdiğim için başıma bunlar geldi. Ben erkek Fatma gibi olduğum için susamadım. Ben hastanelik olmadım ama sözlü şiddete maruz kaldım. Bazen dil yarası tokattan daha kötü oluyor. Büyük bir aşk yaşadım. Evliliğim tel maşa evlilik değildi."
HANDE'DEN ÖZLÜ SÖZ
Popçu Hande Yener, önceki akşam Etiler'deydi. Şarkıcıya, Burcu Güneş'in "Teşhircilik yapıyorlar" ve Atiye'nin "Pop müziği kurtarmaya geldim" sözleri soruldu. Sivri diliyle bilinen Yener, "O zaman ben özlü bir söz ile geceyi bitireyim, 'Armut Dalında Güzeldir' diyorum" cevabı verdi. (Doğan SAVAŞ)
SANATSAL BULUŞMA
Genç iş insanları Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç, Türkiye'nin ilk sanatsal NFT platformunu önceki akşam Hasköy'de sanat severlerle buluşturdu. Davete Murat Pilevneli ile sevgilisi Aslı Pamir ve Dila Tarkan gibi ünlüler katıldı.