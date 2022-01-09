Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uğur Akbaş'tan şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle ayrılan Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan açıklama!

    Uğur Akbaş’tan şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan Yeliz Yeşilmen, “Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddetti” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Şiddetli aşık

    Şiddet gördüğü gerekçesiyle Uğur Akbaş'tan ayrılan Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı'nda AVM'den çıkarken görüntülendi. Dobra açıklamalar yapan Yeşilmen, "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama ben de karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddetti" dedi. Tekrar birlikte olmalarının mümkün olmadığını belirten Yeşilmen, çocukları için yılbaşını eski eşiyle geçirdiğini ifade etti. Kadınlara tavsiyelerde bulunan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Kadınlar biraz sakin olup çenelerini tutsunlar. Ben kendimi tutamadım. Kötü cevap verdiğim için başıma bunlar geldi. Ben erkek Fatma gibi olduğum için susamadım. Ben hastanelik olmadım ama sözlü şiddete maruz kaldım. Bazen dil yarası tokattan daha kötü oluyor. Büyük bir aşk yaşadım. Evliliğim tel maşa evlilik değildi."



    HANDE'DEN ÖZLÜ SÖZ
    Popçu Hande Yener, önceki akşam Etiler'deydi. Şarkıcıya, Burcu Güneş'in "Teşhircilik yapıyorlar" ve Atiye'nin "Pop müziği kurtarmaya geldim" sözleri soruldu. Sivri diliyle bilinen Yener, "O zaman ben özlü bir söz ile geceyi bitireyim, 'Armut Dalında Güzeldir' diyorum" cevabı verdi. (Doğan SAVAŞ)



    SANATSAL BULUŞMA
    Genç iş insanları Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç, Türkiye'nin ilk sanatsal NFT platformunu önceki akşam Hasköy'de sanat severlerle buluşturdu. Davete Murat Pilevneli ile sevgilisi Aslı Pamir ve Dila Tarkan gibi ünlüler katıldı.



        SERVETLİK CEVAP
        Türkücü Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren Buse Varol, önceki gün sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap yaptı. Ünlü oyuncunun "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Takipçisine "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten" cevabı veren Buse Varol takdir topladı.



        GECELERİN TÖRESİ
        Futbolcu Gökhan Töre, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Mekandan gece yarısı kalkan Töre'nin keyfi patlayan flaşlarla kaçtı.



        ONLAR DA POZİTİF
        Sanat dünyasında Coronavirüse yakalananların sayısı her geçen gün artıyor. Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden kötü haber geldi. Test sonuçları pozitif çıkan ikili, karantinaya girdi.



            İTİRAF GELDİ!
            Barıştıkları konuşulan oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın aşklarında yine kriz çıktığı ve ayrıldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili konuşan Bige Önal, "Her şey yolunda" diyerek hem ayrılığı yalanladı hem de barışmalarını itiraf etti.



            FOTO İSMAİL
            Mutlu evliliklerini dünyaya gelecek bebekleriyle taçlandırmak için bekleyen Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, önceki gün yürüyüşe çıktı. Demirci, güzel eşinin bol bol fotoğrafını çekti. Kareleri inceleyen Hande Soral ise beğendiği bir fotoğrafı "İsli sisli, pis, puslu" notuyla takipçileriyle paylaştı.



            İŞTE BÜYÜK AŞKI BAŞLATAN SÖZLER
            Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile sosyal medyadan taıştığını itiraf edip, "Ona 'Heeey' yazdım. O da 'Neeey' yazdı. Etkilendim 9 ay sonra buluştuk" dedi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Berfu ve Eser Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir YouTube programında samimi açıklamalar yaptı. Eser Yenenler, ilişkilerinin başlangıcını "İlk görüşte aşktan bile daha üstün bir duyguydu" sözleriyle tanımladı. Berfu Yenenler ilk adımı kendisinin attığını söyledi. BerfuHanım, tanışma hikayelerini ise şöyle anlattı: "Eser'e sosyal medyadan yürüdüm. Instagram'dan direkt mesaj attım, 'Heeey' yazdım. O da 'Neeey' yazdı. Etkilendim, 'zeki' dedim. Dokuz ay sonra buluştuk. Evlerimiz beş dakika mesafedeydi aslında."



                İŞLER BÜYÜDÜ!
                Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'teydi. Mayo ve takı tasarımı yaparak ticarete atılan Tüzünataç, şimdi de yeni bir işe el atacağını söyledi. Tekstil işinde büyümeye karar veren güzel oyuncu, kendi tasarımı olan ürünler yapmak için hazırlıklara başladığını söyledi. Tüzünataç, moda dünyasında büyüyerek patroniçe olmayı planlıyor.



                SEREN'İN KARDEŞLERİ
                Geçtığimiz aylarda annesi ve babasından 5 kardeşi daha olduğunu açıklayan Seren Serengil, önceki gün şaşırttı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Serengil, kardeş özlemini sosyal medyadan haykırdı. Ünlü şarkıcı, babası Öztürk Serengil'in diğer evliliklerinden dünyaya gelen ve Finlandiya'da yaşayan kardeşleri Timur ile Jussi Serengil'e sosyal medya hesabındandan mesaj gönderdi. Seren Serengil, Timur Serengil ile yeğeninin fotoğrafını "Kardeşim... Artık gözümde tütüyorsunuz. Ben Finlandiya bileti alayım en kısa zamanda" notuyla paylaştı.



                Seren Serengil'in kardeşi Timur ve yeğeni.



                    Şarkıcı, Seray Serengil'i ise kız kardeşim notuyla paylaştı.



                    Seren Serengil, Jussi'yi babasına benzetiyor.



                    TÜRKİYE ESRA EROL'U İZLEDİ!
                    Eesra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 7 Ocak Cuma günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,30 izlenme oranı ve %26,74 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.



                        KLİP SEVDASI
                        Sevda Giray, 2022 yılına yeni tekli çalışması "Feraset" ile giriyor. Sözleri Cengiz Atabay'a, müzik ve düzenlemeleri Kenan Özer'e ait olan Feraset'in klibini İmre Haydaroğlu yönetti. Şarkısının klibi için çok sıkı hazırlanan Giray, spor ve meditasyon yaparak 10 kilo verdi.



                        START VERDİ
                        Serkan Kaya dün akşam Maslak'ta sahne alarak kulakların pasını sildi. Yeni yılın ilk sahnesinde sevenlerinin karşısına çıkan Kaya, muhteşem performansıyla yine kendine hayran bıraktı.



                        BAKLAVALI FİNAL
                        Survivor yarışmacısı Milli boksör Adem Kılıçcı, Dominik'e gitmeden Metin Kalkışım'ın Maltepe'deki restoranına gitti. Ziyafet çeken Kılıçcı, Akçabat köftesi ve kuru fasulye yedi. Eski şampiyon, Kalkışım'ın sürprizi olan All Star yazan baklavayla final yaptı.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Milyonlar bu paketi bekliyor! KDV müjdeleri belli oldu
                        Haberler Saklambaç Uğur Akbaş'tan şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle ayrılan Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan açıklama!
                            SON DAKİKA