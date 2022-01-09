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    Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkisini mutsuzluk sardı! Sorulardan kaçmak için köşe kapmaca oynadılar

    Tam gaz kaçan ünlü çift, daha sonra polis çevirmesine takıldı. Mutsuz görünen aşıkların ağzını bıçak açmadı. Güzel popçu Hadise ve borç batağında olduğu iddia edilen sevgilisi Mehmet Dinçerler, gazetecileri polise şikayet etti.

    Doğan Savaş
    Polisiye Hadise!

    Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "İflas ediyor! 130 milyon TL'lik borç batağında" iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Dinçerler ve sevgilisi Hadise, önceki gece gazetecilerle köşe kapmaca oynadı.



    Güzel şarkıcı ve iş insanı sevgilisi, önce Etiler'de seyir halindeydi. Gazetecileri arkalarında gören aşıklar, yol üzerinde trafik çevirmesi yapan polis ekiplerine gazetecileri şikayet etti.



    Gazetecileri atlattığını düşünüp gaza basan Hadise ve Dinçerler, bu kez de Arnavutköy sahil yolu üzerinde trafik çevirmesine takıldı.
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        Haberler Saklambaç Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkisini mutsuzluk sardı! Sorulardan kaçmak için köşe kapmaca oynadılar
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