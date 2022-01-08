Pelin Karahan’la annesinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı

Oyuncu Pelin Karahan, annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Oyuncunun annesine benzerliği dikkat çekerken Karahan, fotoğrafın altına şu mesajı düştü:
"Taş Bebek 60 oldu bugün… Çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana... Çocuklarımın enerjik sevgi dolu anneannesi, benim can yoldaşım... İyi ki doğdun bebek. Bence hiç yaşlanmayacak sadece yaş alacaksın."
ANTALYA ÇIKARMASI
Irmak Arıcı, önceki gün Antalya'da sahne aldı. Yaklaşık 2 saat hayranlarını coşturan şarkıcı, kırmızı kıyafetiyle geceyi renklendirdi. Arıcı'ya gecede Türsad Başkanı Bülent Bilgiç ve yazar Muhammed Gömük plaket verdi.