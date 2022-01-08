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    Pelin Karahan’la annesinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı

    Oyuncu Pelin Karahan, annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Oyuncunun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 8 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Pelin’in taş bebek’i

    Oyuncu Pelin Karahan, annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Oyuncunun annesine benzerliği dikkat çekerken Karahan, fotoğrafın altına şu mesajı düştü:

    "Taş Bebek 60 oldu bugün… Çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana... Çocuklarımın enerjik sevgi dolu anneannesi, benim can yoldaşım... İyi ki doğdun bebek. Bence hiç yaşlanmayacak sadece yaş alacaksın."

    ANTALYA ÇIKARMASI
    Irmak Arıcı, önceki gün Antalya'da sahne aldı. Yaklaşık 2 saat hayranlarını coşturan şarkıcı, kırmızı kıyafetiyle geceyi renklendirdi. Arıcı'ya gecede Türsad Başkanı Bülent Bilgiç ve yazar Muhammed Gömük plaket verdi.

        NALAN HEYECANI
        Nalan filminin galası Levent'te bir AVM'de yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları katıldı. Filmde "Nalan" karakterini canlandıran Açelya Topaloğlu, "İçim içime sığmıyor. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

        TİYATRO ÇAĞRISI
        Kurt Adam adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam Şişli'de gerçekleşti. Geceye katılan oyuncu Bennu Yıldırımlar, herkesi tiyatro izlemeye davet etti.

        'DÜĞÜN KISMET'
        Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de objektife takıldı. Sevgilisi Emir Ersoy ile evlilik düşünceleri olup olmadığı sorulan Gökçe Bahadır, "Evlilik kısmet" cevabı verdi. Aydın HAMZA

            ŞOV ONUN İŞİ
            Defne Samyeli, önceki akşam Bebek'te gezintideydi. Cesur sahne kıyafetleriyle dikkat çeken 49 yaşındaki şarkıcı, "Sahne şovu her şeyiyle bir bütün. Bunu göstermek tüm sanatçıların görevi" diye konuştu. Doğan SAVAŞ

            KOŞULSUZ SEVGİ
            Neslihan             Düzyatan, Uludağ'da köpeğiyle bu pozunu paylaştı. Sosyetik güzel, karesine "İnsanın en yakın dostu olacak kadar koşulsuz seven, yakışıklı arkadaş kar üzerinde de pek havalı değil mi?" notu düştü.

            SARIŞIN İSYANI!
            Seçil Gür, geçtiğimiz gün Cihangir'de bir mekanda sahne aldı. Başarılı şarkıcı, "Coğrafya kaderdir. Sarışın olduğum için ülkemde tepki çekiyorum. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk, esmerler sıcak ve sevecen kabul ediliyor" diye konuştu.

                HADİSE'YE MESAJ VAR
                Seda Bakan, önceki gün spor çıkışı görüntülendi. Sempatik oyuncu, yakın dostu Hadise'ye mesaj gönderdi. Bakan, Mehmet Dinçerler'le aşkına devam eden Hadise için, "Düğün olursa koşarak giderim" dedi. Aydın HAMZA

                KLASİK CEVAP
                Dilar Aksüyek, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Hakan Sabancı ile aşk iddialarına cevap veren oyuncu, "Kendisi arkadaşım, aşk yok" diyerek evinin yolunu tuttu.

                TANÜLKÜ YİNE AĞLATACAK
                Bu yılın merakla beklenen filmi 'Dedemin Gözyaşları' vizyon için gün sayıyor. Bir dede ve lösemiye yakalanan torunun arasında duygusal bağın anlatıldığı filmde Turgay Tanülkü'nün rolü sinema salonlarını gözyaşlarına boğacak. Dede Kemal'e hayat veren Halil Ergün'ün en yakın arkadaşını oynayan Tanülkü, torununu kurtarmaya çalışan arkadaşının en büyük destekçisi olacak. İhsan Taş'ın yazıp yönettiği filmde; Turgay Tanülkü'ye, Halil Ergün, Erkan Petekkaya gibi birçok önemli oyuncu eşlik ediyor.

                    CEPTEN İHANET ÇIKTI!
                    Şarkıcı Ebru Polat, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik planları yaptığı sevgilisi Tolgahan Yıldız'la sürpriz bir şekilde ayrıldı. Gündeme yeni düşen iddiaya göre Polat'ın eski sevgilisine attığı telefon mesajlarını yakalayan nişanlısı Tolgahan Yıldız, ilişkisini jet hızıyla bitirme kararı aldı. Yıldız'ın birkaç gün önce Ebru Polat'ın evinde bulunan tüm eşyalarını da aldığı öğrenildi.

                    RÜZGARGÜLÜ GELİYOR
                    Başrollerini Murat Akkoyunlu, Hande Katipoğlu ve Yılmaz Gruda'nın paylaştığı "Rüzgargülü" filminin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Meryem Beyza Er'in oturduğu, Ka Yapım ve Kum Filmin ortak projesi olan "Rüzgargülü" 18 Şubat'ta vizyonda olacak.

                    YENİ SAÇLARIYLA İLK KEZ
                    Buse Varol, geçtiğimiz günü bir avm'de görüntülendi. Koşar adım mağazaya giren ve acelesi olduğunu söyleyen Buse Varol, yeni saç stiliyle de dikkat çekti. Sarı saçlarını koyuya çeviren Buse Varol, yeni saçlarıyla da ilk defa görüntülenmiş oldu. Fanları, sarı saçın daha çok yakıştığını iddia etti.
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                    Sivas’ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
                    Haberler Saklambaç Pelin Karahan’la annesinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı
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