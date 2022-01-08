Pelin Karahan’la annesinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı

YENİ SAÇLARIYLA İLK KEZ

Buse Varol, geçtiğimiz günü bir avm'de görüntülendi. Koşar adım mağazaya giren ve acelesi olduğunu söyleyen Buse Varol, yeni saç stiliyle de dikkat çekti. Sarı saçlarını koyuya çeviren Buse Varol, yeni saçlarıyla da ilk defa görüntülenmiş oldu. Fanları, sarı saçın daha çok yakıştığını iddia etti.