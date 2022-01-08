Hande Erçel ile Gamze Erçel birbirine girdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, 4 buçuk milyon takipçili Instagram hesabından önceki gün soru cevap yaptı. Ünlü sosyal medya fenomeni, bir takipçisinin "Çocukluğunuzda Hande'yle nasıl anlaşırdınız?" sorusuna şu güldüren cevabı verdi:

"Saç saça, baş başa kız kardeş kavgası ederdik. Sen benim elbisemi giymişsin onu ben giyecektim kavgası çok olurdu. Şimdi her şeyimizi paylaşıyoruz. Keşke ayak numaralarımız da aynı olsaydı." Bu cevaptan sonra meraklı takipçiler, hemen ayakkabı numaralarını araştırdı. Hande Erçel 40 numara ayakkabı giyerken kardeşi ise 36 numaraydı.