Destan'ın, taht oyunlarının öne çıkacağı bölüm yine nefes kesecek

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', atv ekranında yayınlanan ve büyük ilgi gören altı bölümüyle şimdiden TV tarihine geçti. Reytinglerde zirvede yer alan ve sosyal medyada da rekor etkileşim alan 'Destan' yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de trendlerde yer alıyor. 'Destan' yeni bölümüyle 18 Ocak Salı akşamı atv ekranında olacak.

'Destan'ın merakla beklenen yeni bölümlerinde Gök Kağanlığı'ndaki taht mücadelesi daha da şiddetlenecek. Alpagu Han tahtını koruyabilecek mi? Alpagu Han'ın ardından tahta çıkacak isim Kaya Tegin mi olacak? Balamir kurultayda istediği sonucu alabilecek mi? Batuga, Akkız'ın desteği ile rakiplerini saf dışı bırakabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası yeni bölümde.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan' izleyiciden büyük övgü alıyor.