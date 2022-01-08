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    Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü dudak dudağa iddiaları çıkmıştı! Meğer sırdaşlarmış

    Serkay Tütüncü, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Yıllardır bu semtte yaşayan oyuncu, "6-7 senedir buradaydım. Ama Cihangir'in kaosundan yoruldum. O yüzden Moda'ya taşındım" dedi. Geçtiğimiz haftalarda bir partide Burcu Özberk ile yakınlaştığı konuşulan Tütüncü, iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

    Doğan Savaş
    Aşk değil sırdaş!

    Serkay Tütüncü, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

    Yıllardır bu semtte yaşayan oyuncu, "6-7 senedir buradaydım. Ama Cihangir'in kaosundan yoruldum. O yüzden Moda'ya taşındım" dedi. Geçtiğimiz haftalarda bir partide Burcu Özberk ile yakınlaştığı konuşulan Tütüncü, iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

    Yakışıklı oyuncu, "İyi ki sordunuz bu soruyu. Normalde asla cevap vermem böyle sorulara ama Burcu ile çok yakın arkadaşız. Bizi herkes bilir. Sıkıntılarımı paylaştığım sırdaşımdır Burcu. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik" diyerek aşk haberlerini de yalanladı.

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    Haberler Saklambaç Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü dudak dudağa iddiaları çıkmıştı! Meğer sırdaşlarmış
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