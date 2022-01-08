Şubat 2021'e ikinci kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evliliğinde iddiaya göre yine kriz çıktı.

Kıratlı, önceki gece manevi babası Kenan Erçetingöz'ün Ulus'taki doğum günü kutlamasına katıldı.

Oyuncunun yanında Sinan Akçıl'ın olmaması dikkat çekti. Kıratlı, eşiyle tekrar ayrıldığını iddialarına, "Teşekkür ederim" demekle yetindi. Devreye giren babası ise "Şu kız üzülmesin artık! Sinan'ı çağırdım çekimi varmış gelmedi. Bakalım yakında çıkar bu işin aslı" diyerek evlilikte kriz olduğunu ima etti.