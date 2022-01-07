Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimler'in skandal yasak aşkı ifşa oldu! Ünlü şarkıcı sahne aldığı mekandan apar topar kaçtı

Magazin gündemi, şarkıcı-modacı arasındaki yasak aşk trafiğiyle karıştı.
İddiaların tarafları modacı Gülşah Saraçoğlu ile şarkıcı Deha'ydı.
Evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier'in, Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı kulaktan kulağa yayıldı.
Magazin gündemi, şarkıcı-modacı arasındaki yasak aşk trafiğiyle karıştı.
İddiaların tarafları modacı Gülşah Saraçoğlu ile şarkıcı Deha'ydı.
Evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier'in, Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı kulaktan kulağa yayıldı.
İddiaya göre Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Deha Bilimlier'i dinlemeye gitti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Deha sahneye davet ettiği Gülşah Saraçoğlu ile birlikte şarkı söyledi.
Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu'nun evinde buluştu.
Geceyi birlikte geçirdi.
Yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı.
Hatta Deha Bilimlier'in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.
Şarkıcı kendisini gazetecilerin beklediğini öğrenince uzun süre içerden çıkmadı.