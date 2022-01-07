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    Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimler'in skandal yasak aşkı ifşa oldu! Ünlü şarkıcı sahne aldığı mekandan apar topar kaçtı

    İddiaya göre şarkıcı Deha eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattı. Skandal patladı. Sahne aldığı mekanın önünde gazetecilerin beklediğini duyunca mal kapısından kaçtı.

    Doğan Savaş
    ’Deha’ neler

    Magazin gündemi, şarkıcı-modacı arasındaki yasak aşk trafiğiyle karıştı.



    İddiaların tarafları modacı Gülşah Saraçoğlu ile şarkıcı Deha'ydı.



    Evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier'in, Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı kulaktan kulağa yayıldı.



            Geceyi birlikte geçirdi.



            Yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı.



            Hatta Deha Bilimlier'in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.



                10 gündür magazin gündeminin ilk sırasında yer alan Deha, önceki gece Etiler'de sahne aldı.



                Şarkıcı kendisini gazetecilerin beklediğini öğrenince uzun süre içerden çıkmadı.



                Bir süre sonra ise aracını mutfak çıkışına çağırdı. Mal kabul kapısından kaçtı.

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                Haberler Saklambaç Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimler'in skandal yasak aşkı ifşa oldu! Ünlü şarkıcı sahne aldığı mekandan apar topar kaçtı
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