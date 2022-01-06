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    Elçin Sangu'da modaya ayak uydurdu! Kendini 2 milyonluk ödülle şımarttı

    Şarkıcı Berkay'ın başlattığı elektirikli araba akımına Aleyna Tilki, Oğulcan Engin ve Aslı Enver'den sonra Elçin Sangu da katıldı. Güzel oyuncu, kendisine yeni yıl hediyesi olarak 2 milyon TL’ye bir hibrit araba aldı.

    Doğan Savaş
    2 milyonluk ödül

    Şarkıcı Berkay'ın başlattığı elektrikli araba modasına Aleyna Tilki, Oğulcan Engin ve son olarak geçtiğimiz ay Aslı Enver uymuştu.



    Ünlüler arasında yaygınlaşan bu akıma Elçin Sangu da katıldı.



    Güzel oyuncu, önceki akşam Arnavutköy'deydi.



        Yeni aldığı hibrit model 2 milyon TL'lik arabasıyla ilk kez görüntülenen Sangu, "Yoğun bir çalışma temposunu atlattım. Kendimi ödüllendirdim" dedi.



        'SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM...'
        Sangu'ya geçtiğimiz hafta sarf ettiği "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah' dediğim ünlüler de var" açıklaması hatırlatıldı.



        Sözünün arkasında duran güzel oyuncu, "İnsani değerleri olmayanlar için söylediğim sözler. Sonuna kadar arkasındayım. İsim tabii ki vermeyeceğim ama bir daha onlarla asla çalışmam" dedi.

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