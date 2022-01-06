Elçin Sangu'da modaya ayak uydurdu! Kendini 2 milyonluk ödülle şımarttı





Sözünün arkasında duran güzel oyuncu, "İnsani değerleri olmayanlar için söylediğim sözler. Sonuna kadar arkasındayım. İsim tabii ki vermeyeceğim ama bir daha onlarla asla çalışmam" dedi.

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