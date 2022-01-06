Elçin Sangu'da modaya ayak uydurdu! Kendini 2 milyonluk ödülle şımarttı

Şarkıcı Berkay'ın başlattığı elektrikli araba modasına Aleyna Tilki, Oğulcan Engin ve son olarak geçtiğimiz ay Aslı Enver uymuştu.
Ünlüler arasında yaygınlaşan bu akıma Elçin Sangu da katıldı.
Güzel oyuncu, önceki akşam Arnavutköy'deydi.
Şarkıcı Berkay'ın başlattığı elektrikli araba modasına Aleyna Tilki, Oğulcan Engin ve son olarak geçtiğimiz ay Aslı Enver uymuştu.
Ünlüler arasında yaygınlaşan bu akıma Elçin Sangu da katıldı.
Güzel oyuncu, önceki akşam Arnavutköy'deydi.
Yeni aldığı hibrit model 2 milyon TL'lik arabasıyla ilk kez görüntülenen Sangu, "Yoğun bir çalışma temposunu atlattım. Kendimi ödüllendirdim" dedi.
'SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM...'
Sangu'ya geçtiğimiz hafta sarf ettiği "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah' dediğim ünlüler de var" açıklaması hatırlatıldı.