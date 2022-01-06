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    Avukat Aslı Hatemi Nişantaşı'na alışveriş için gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içmişti! Son durumu...

    Geçtiğimiz ay alışveriş için gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen avukat Aslı Hatemi ilk kez konuştu: Midem yandı. Tamamen mağazada çalışanların hatasıydı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Midesi yandı!

    Avukat Aslı Hatemi, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Sosyetik avukat, konu hakkında ilk kez konuştu: "Midem yandı. Tedavi sürüyor. Mağaza yetkilileri özür diledi. Vücudumda kalıcı bir hasar oluşursa dava açacağım..."



    KURALSIZ EDA!
    Eda Taşpınar, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Aracını mekanın kapısına sıfır yanaştıran Taşpınar, tanınmamak için hızlıca maskesini taktı. Anlamsız paniğini sürdüren İkoncan, görüntü vermemek için kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıktan hızlıca geçti. Taşpınar'ın garip paniği görenleri şaşırttı.



    BİR AYAĞI HOLLANDA'DA
    Oyuncu Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'ye girerken poz verdi. Eşi Erkan Kolçak Köstengil ile Hollanda'ya yerleştikleri söylentilerine açıklık getirdi. "Hollanda'yı çok seviyoruz. Oraya çok sık gidip geliyoruz. Ama yerleşmek gibi bir durum yok" dedi. (Aydın HAMZA)



        KARANTİNA YARADI
        Biran Damla Yılmaz, Etiler'de görüntülendi. Coronavirüs'ü atlatan güzel oyuncu, şunları söyledi: "İki gün çok zorlandım ama sonrasında kolay atlattım. Baş ağrısı biraz fazla oldu ama çok iyi dinlendim. Kendimi doğal bakıma soktum sonrasında bomba gibi döndüm."



        AİLECE ÖNLEM
        Almeda Abazi, kız kardeşiyle kahvaltıya gitti. "Salgın nedeniyle yeni yıla evde girdik. Hem önlem aldık hem de ailece birlikte olduk" dedi.
        (Aydın HAMZA)



        ALIŞVERİŞ GEZİNTİSİ
        Basketbol koçu Ergin Ataman önceki gün eşi Berna Ataman ile birlikte Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Öğlen saatlerinde alışverişe çıkan Ergin Ataman ve eşi, yakın dostlarıyla da ayak üstü sohbet etti.
        (Doğan SAVAŞ)



            MİLAN BEBEK
            Oyuncu Fulya Zenginer, 2019'da Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Çiftten geçtiğimiz günlerde mutlu haber geldi. Fulya Zenginer hamile olduğunu söyledi. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belirtildi. Güzel oyuncu, dün sosyal medyadan bir fotroğraf paylaşıp bebeğin ismini ilan etti: Milan...



            DÜNYAYA AÇILACAK MANKEN
            Günay Musayeva fotoğrafçı Selim Akar'ın objektifine cesur pozlar verdi. Bu fotoğrafların Paris, New York ve Milano'da defile yapan dünyaca ünlü markalara sunulacağını söyledi. Musayeva "Selim Akar bir illüzyonist diyebilirim. Hayatımın en iyi fotoğrafları oldu" dedi.



            ADAKAN!
            Survıvor'a katılacak olan 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, eşi ve oğlu ile bir AVM'de görüntülendi. 7 Ocak'ta adaya gideceğini belirtti. Yolculuk öncesinde hazırlık yapmak için alışverişe çıktığını söyledi.



                AŞKA MASKE
                Girişimci Nazlı Certel ve eşi Furkan Certel, önceki akşam muhteşem bir açılışa ev sahipliği yaptı. Davette şarkıcı Betül Demir sahne aldı. Güzel popçu Demir, konser öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı. Kalbini karantinaya aldığını açıkladı. Aşk hayatını ise maskelediğini vurguladı.



                TİYATRO SEVDASI
                "Timsah Ateşi", tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü… Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer'in rol aldığı oyun, bugün ve 19-20 Ocak tarihlerinde yine perde açacak.



                KUBİLAY'A YASAK GELDİ
                Kubilay Aka, önceki akşam Etiler'de gezintideydi. Geçtiğimiz haftalarda kaburgalarını kıran yakışıklı oyuncu, "Doktor 1 ay kadar top oynamamı yasakladı. Futbol oynamayı özledim" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



                    KIŞLIK BURAY
                    Dillere pelesenk şarkıları ile milyonların sevgilisi olan Buray, 2021 yılını zirvede kapattı... Yeni yılda da müziğin nabzını tutmaya devam eden popçu, kış turnesine kaldığı yerden devam ediyor.



                    HAYATI MERCAN
                    Özge Özpirinçci, önceki gün Yeniköy'de bir market çıkışı görüntülendi. Anne sütü arttırıcı çay aldığı görülen oyuncu, "Hayatım çok basit bu aralar, Mercan'la evdeyim, mutluyuz çok şükür. 2022'ye kucağımda Mercan'la girdim. İnşallah bütün yılım kucağımda kızımla geçer" dedi.
                    (Aydın HAMZA)



                    YOLU YARILADI
                    İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, önceki gün hamile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Hamileliğinin 19. haftasında olan güzel oyuncu, pembe elbisesiyle bir pozunu paylaştı. Karesine "Baby Demirci yolu yarıladı" notunu düşen oyuncuya "Maşallah" yorumları yağdı.

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                    KAD-SİS Bursa’da!
                    Haberler Saklambaç Avukat Aslı Hatemi Nişantaşı'na alışveriş için gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içmişti! Son durumu...
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