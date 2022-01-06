Avukat Aslı Hatemi Nişantaşı'na alışveriş için gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içmişti! Son durumu...

Avukat Aslı Hatemi, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Sosyetik avukat, konu hakkında ilk kez konuştu: "Midem yandı. Tedavi sürüyor. Mağaza yetkilileri özür diledi. Vücudumda kalıcı bir hasar oluşursa dava açacağım..."
KURALSIZ EDA!
Eda Taşpınar, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Aracını mekanın kapısına sıfır yanaştıran Taşpınar, tanınmamak için hızlıca maskesini taktı. Anlamsız paniğini sürdüren İkoncan, görüntü vermemek için kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıktan hızlıca geçti. Taşpınar'ın garip paniği görenleri şaşırttı.
BİR AYAĞI HOLLANDA'DA
Oyuncu Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'ye girerken poz verdi. Eşi Erkan Kolçak Köstengil ile Hollanda'ya yerleştikleri söylentilerine açıklık getirdi. "Hollanda'yı çok seviyoruz. Oraya çok sık gidip geliyoruz. Ama yerleşmek gibi bir durum yok" dedi. (Aydın HAMZA)