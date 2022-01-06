Avukat Aslı Hatemi Nişantaşı'na alışveriş için gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içmişti! Son durumu...





BİR AYAĞI HOLLANDA'DA

Oyuncu Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'ye girerken poz verdi. Eşi Erkan Kolçak Köstengil ile Hollanda'ya yerleştikleri söylentilerine açıklık getirdi. "Hollanda'yı çok seviyoruz. Oraya çok sık gidip geliyoruz. Ama yerleşmek gibi bir durum yok" dedi. (Aydın HAMZA)