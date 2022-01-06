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    Aleyna Tilki'yi Nişantaşı'nda panikleten takip! Israrcı hayranı peşini bırakmadı

    Aleyna Tilki, kardeşi Ayça ile Nişantaşı'na gitti. Bu sırada bir erkek sohbet etmek istedi. Ancak şarkıcı panikledi. Hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaşırken ısrarcı hayranı ise onu takip etti.

    Nişantaşı’nda panik

    Şarkıcı Aleyna Tilki, gündemden düşmedi.



    Açıklamaları ve çapkınlıkları ile her daim gündemin zirvesindeydi!



    Önceki gün de kardeşi Ayça ile Nişantaşı'na gezmeye gitti. Ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi.



        Evine gizlice girmeye çalışan saplantılı hayranıyla ilgili olarak, "Ona hayran demek doğru olmaz aslında. Ailemi çok korkuttu. Bir de serbest bırakılması üzdü bizi'' dedi.



        İşte tam bu anda yanına bir erkek hayranı geldi. Israrla Aleyna ile sohbet etmek istedi.



        YENİ AŞKI ÜNLÜ RAP'Çİ UZİ
        Bir anda gerilen Aleyna, kardeşiyle olay yerini terk etmek istedi. Ancak söz konusu hayranı onu adım adım izledi.



            Evine girmeye çalışan şahıs nedeniyle korkulu günler geçiren Tilki, çok geçmeden yine hayran tacizine maruz kalmış oldu.



            Bu arada geçtiğimiz haftalarda iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki, sağ gösterip sol vurdu.



            Tilki'nin 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya (23) ile yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.



                İddiaya göre ikili 15 gündür aşk yaşıyor. Bunu sadece yakın çevreleri biliyor.



                ŞEHİR EFSANESİ
                Aleyna, 51 yaşındaki Haldun Demirhisar'ın yakın arkadaşı olduğunu söyledi.



                "İlişkide yaş farkı benim için bir şehir efsanesi" dedi. "Justin Bieber bana yürüdü" açıklamaları hatırlatılan genç şarkıcı, "Yemin ederim yürüdü" diyerek gülümsedi.

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                Haberler Saklambaç Aleyna Tilki'yi Nişantaşı'nda panikleten takip! Israrcı hayranı peşini bırakmadı
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