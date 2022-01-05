Can Yaman'a talih kuşu kondu! Yeni projesi için dev anlaşma sağladı

- Saklambaç
- 05.01.2022 Gazete
Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden ve şu günlerde Viola Come Il Mare dizisinde başrol oynayan Can Yaman, Disney Plus'la anlaştı.
Platformun yüzü olan yakışıklı oyuncunun çok yakında Türkiye'de yeni bir dizide rol alacağı açıklandı.
Projenin detayları önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
Öte yandan Can Yaman, 2022'nin ilk #IMDb Starmetre'sinde de rekor kırdı.
#CanYaman başlığı zirveyi zorladı.
Yakışıklı oyuncu dünyada 11 milyonu aşkın isim arasında 3 bin 636 olmayı başardı.
Türk oyuncular arasında ise ilk sırada yer aldı.