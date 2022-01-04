Ebru Şallı 2022'de ilk iddialı pozunu verdi! Görenler şoka girdi...

Ebru Şallı, yılın ilk gününde de tutkularından ödün vermedi. İddialı kıyafeti ile bu fotoğrafı çektirdi. "Sporda, pilateste, yogada, evde, her yerde çok güzel olduğunu sakın unutma" diye mesaj gönderdi.
KARA BAKAN BREZİLYALI
Brezilyalı oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile kar tatili yaptı. Fotoğrafçı eşine poz verip altına da şunu yazdı: Kar gören masum Brezilyalı.
PERİ BACAKLARI!
Eda Taşpınar, Kapadokya'da tatil yaptı. Peri Bacaları'ndaki bir otelde bu pozu verince sosyal medyada yorumlar patladı. Cemiyet hayatının medyatik güzeli Eda Taşpınar, Kapadokya'ya gitti. Peri Bacaları'ndaki egzotik otelde tatilini geçirdi. Birbirinden iddialı pozlar verdi. Şömine başındaki bu karesini görenler "Taş gibi" dedi.