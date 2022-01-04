Ebru Şallı 2022'de ilk iddialı pozunu verdi! Görenler şoka girdi...





'ESRA EROL'DA BİR REKOR DAHA KIRDI'

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşan Esra Erol yeni bir rekora daha imza attı. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen ve 7 sezondur reytinglere damga vuran Esra Erol'da programı başarısını dijital platforma taşıdı. Esra Erol'da Youtube Kanalı 1 milyon aboneye ulaştı. "Nefes aldıkça umut hep var" ilkesiyle yola çıkan ve başarılarını ödüllerle taçlandıran Erol, bu defa da YouTube'ta 1 milyon aboneyi simgeleyen plaketini aldı. Esra Erol'a ödülünü atv Dijital Medya Direktörü Onur Yıldırım takdim etti. İtalya'dan Japonya'ya kadar programın ilgiyle takip edildiğine değinen Yıldırım, abone olmadan izleyen kişi sayısının ise 5 milyon olduğuna dikkat çekti. Esra Erol ise şunları söyledi: "Hep diyoruz ya kamera arkasında kocaman bir aile var diye. Sizler kamera arkasının kahramanlarısınız..."