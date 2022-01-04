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    Ebru Şallı 2022'de ilk iddialı pozunu verdi! Görenler şoka girdi...

    Pilates tutkunu Ebru Şallı, 2022 yılının ilk iddialı pozunu verdi. İddialı kıyafetlerle poz veren Ebru Şallı, dans sahnesinden fırlamış gibiydi.. Görenler şoka girdi... İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    2022 model Ebru Şallı

    Ebru Şallı, yılın ilk gününde de tutkularından ödün vermedi. İddialı kıyafeti ile bu fotoğrafı çektirdi. "Sporda, pilateste, yogada, evde, her yerde çok güzel olduğunu sakın unutma" diye mesaj gönderdi.



    KARA BAKAN BREZİLYALI
    Brezilyalı oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile kar tatili yaptı. Fotoğrafçı eşine poz verip altına da şunu yazdı: Kar gören masum Brezilyalı.



    PERİ BACAKLARI!
    Eda Taşpınar, Kapadokya'da tatil yaptı. Peri Bacaları'ndaki bir otelde bu pozu verince sosyal medyada yorumlar patladı. Cemiyet hayatının medyatik güzeli Eda Taşpınar, Kapadokya'ya gitti. Peri Bacaları'ndaki egzotik otelde tatilini geçirdi. Birbirinden iddialı pozlar verdi. Şömine başındaki bu karesini görenler "Taş gibi" dedi.



        AİLE BOYU AMERİKA...
        Oyuncu Burcu Kara, eşi Fırat Doğu Parlak ve oğlu Ali ile ABD'ye gitti. New Orleans sokaklarını karış karış gezdi. Tatil karelerini İnstagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi. Bu fotoğrafın altına ise "Günaydın kahve sevenler kulübü" notunu düştü.



        HASRETLE GEÇTİ
        Usta sanatçı Nilüfer, yeni yıla yakın dostlarıyla girdi. Yurt dışında okuyan kızı aklına geldi. "Özledik, hasretiz ama onlar iyi olsun, sağlıklı olsun, mutlu olsun bize yeter" diye mesaj verdi.



        ALIŞVERİŞ GÜNÜ
        Oyuncuİsmail Filiz ve eşi Nurana Bagieve, alışveriş turuna çıktı. Tek başına poz vermeyi tercih eden İsmail Filiz, "Setten zaman buldukça ailemle zaman geçiriyorum" diye konuştu.



            BEBEK RÜZGAR'I
            Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, önceki gece Bebek'teydi. Çetin, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce önce panikledi sonra da "iyi seneler" dileyerek hızlı adımlarla otele girdi.



            ÇAPA TUR
            Sosyetik Şebnem Çapa ile eşi Celal Çapa, yeni yılı Phuket Adaları'nda karşıladı. Ünlü çift, bol bol fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından herkesle paylaştı.



            5'İNCİ YIL MUTLULUĞU
            Karagümrük sporcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile fotoğrafını paylaştı. Evlilik yıldönümlerini kutladı. Şu satırları yazdı: "Seninle her geçirdiğimiz gün benim için çok değerli. Her geçen yıl sana daha çok aşık oluyorum. Sevgilim diğer yarım #02.01.2017."



                BÖYLE AŞK 'GURME'Dİ...
                Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, gurme Yolaç Özcan'a kalbini kaptırdı. Yeni aşkıyla fotoğraf paylaştı. Yüzbinlerce beğeni aldı...
                ATV'nin Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, aradığı aşkı buldu. Kalbini gurme Yolaç Özcan'a kaptırdı. Sosyal medyadan ilan-ı aşk etti. Şunları söyledi: "Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır. Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır. Her an'ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim..."



                'OKTAY' ZİRVEDE...
                Oktay Kaynarca, şehir yaşamından bunaldı. Kendini doğaya attı. Kapadokya'ya gidip bol bol fotoğraf paylaştı. Ardından Hasan Dağı'nı arkasına alıp fotoğraf çektirdi. Kaynarca'nın verdiği bu poz, sosyal medyayı alt üst etti.



                IRMAK DENİZDE
                Oyuncu Irmak Ünal, Endonezya'nın Bali Adası'nı adeta ikinci kapı yaptı. Yeni yılı çocuklarıyla Bali'de karşıladı. Deniz kenarından pozlar veren Ünal, herkesi kendine hayran bıraktı. 2 çocuk annesi genç kadın "Güneşi ve denizi çok seviyorum. O yüzden Bali'ye aşığım" dedi.



                    MİAMİ GECESİ
                    Ünlü manken Ece Gürsel, ABD'nin Miami kentine gitti. Gündüz sahilden poz verdi. Hava karardığında ise Miami'nin renkli gecelerine aktı. Güzelliği ile görenleri hayran bıraktı. "Daima hayallerine yürü. Ben öyle yaptım. 2022 ne güzel geldin" şeklinde bir mesaj yazdı...



                    KEYFİ YERİNDE
                    Başarılı sporcu Atakan Arslan, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Ünlü bir restoranda yakın dostlarıyla yemek yedi. Hem özel hem iş hayatında oldukça mutlu olduğunu söyledi.



                    BODRUM POZU
                    Sosyetik Siren Ertan, eşi Ersin Kayalar ile Bodrum'a gitti. Yeni yıla çizmeleri ve pijamaları ile girdi. "Ersin'in gözünden yeni yıl ev stilim. Pijama üstü Hunter boot… Ay ne var canım…" notuyla sosyal medyadan servis etti.



                        PROJE HAZIR
                        Ekranların deneyimli oyuncusu Hakan Akın, bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla buluştu. "Bu sene Ata Demirer ile projemiz olacak. Onun dışında farklı projelerimiz de var" diye konuştu.



                        UTANGAÇ İREM
                        İbrahim Kutluay, çocuklarıyla balıkçıya gitti. Kızı İrem gazetecileri görünce fotoğraf çektirmek istemedi. Yüzünü gizleyip gülme krizine girdi. İbrahim Kutluay, geçtiğimiz akşam kızı İrem ve oğlu Ömer ile Tarabya'da bir balıkçıya gitti. Kızı İrem fotoğrafının çekilmemesi için hızlıca arabaya bindi. Bunun üzerine Kutluay "İrem fotoğraf çektirmek istemiyor, Ömer ile beni çekin" dedi. Kutluay ile çocukları poz verdikten sonra arabasına bindi. Flaşların patlaması ile İrem yüzünü gizleyip, gülme krizine girdi. (Doğan SAVAŞ)



                        2022'Yİ ULUDAĞ'DA KARŞILADI
                        Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gamze Karaman Keçeli ve eşi Nedim Keçeli Uludağ'a gitti. 2022'yi zirvede karşıladı. Keçeli çifti keyifli anlar geçirdi. Gamze Hanım kayak yaparken çektirdiği fotoğraf karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Bu arada Gamze Karaman Keçeli, güzelliyle herkesi büyüledi. Görenler "Yıllara meydan okuyor" dedi...



                            'ESRA EROL'DA BİR REKOR DAHA KIRDI'
                            ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşan Esra Erol yeni bir rekora daha imza attı. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen ve 7 sezondur reytinglere damga vuran Esra Erol'da programı başarısını dijital platforma taşıdı. Esra Erol'da Youtube Kanalı 1 milyon aboneye ulaştı. "Nefes aldıkça umut hep var" ilkesiyle yola çıkan ve başarılarını ödüllerle taçlandıran Erol, bu defa da YouTube'ta 1 milyon aboneyi simgeleyen plaketini aldı. Esra Erol'a ödülünü atv Dijital Medya Direktörü Onur Yıldırım takdim etti. İtalya'dan Japonya'ya kadar programın ilgiyle takip edildiğine değinen Yıldırım, abone olmadan izleyen kişi sayısının ise 5 milyon olduğuna dikkat çekti. Esra Erol ise şunları söyledi: "Hep diyoruz ya kamera arkasında kocaman bir aile var diye. Sizler kamera arkasının kahramanlarısınız..."



                            SAHNEYE DÖNÜŞ
                            Mehmet Ali Erbil, üç yıl aradan sonra Kıbrıs'ta sahneye geri döndü. Yılbaşı gecesi smokinini giyerek sahneye çıkan Erbil, yıllardır yaptığı işine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Ünlü şovmen tedavi sürecinde yaşadığı ilginç olayları komik bir dille anlattı, dinleyenleri kahkahaya boğdu. Gecenin sanatçısı ise Cenk Eren'di.



                            ANNESİNE SÖYLEDİ
                            Aslı Hünel yeni yıla Afyon'da bir otelde verdiği konserle girdi. 3 saat sahnede kalan sanatçıyı annesi Şükran Hünel de izledi. Babasını 2021'de Coronavirüs'ten kaybeden Aslı, "Annem beni babamın kaybından sonra ilk kez izlemeye geldi" dedi. Kostümü ve şarkılarıyla Hünel konuklarından tam not aldı.

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                            Haberler Saklambaç Ebru Şallı 2022'de ilk iddialı pozunu verdi! Görenler şoka girdi...
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