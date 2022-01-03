Aşka geldiler! Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Dadgar'a bakarak şarkılarını seslendirdi.

Yılbaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan Özcan Deniz'i İranlı sevgilisi Samar Dadgar, yalnız bırakmadı. İranlı modacı, sevgilisini gece boyunca telefonu ile kaydetti. Onunla birlikte şarkı söyledi. Çifti görenler "Özcan bu kez gerçek aşkı bulmuş gibi görünüyor" dedi.
YILIN İLK SARILMASI!
Ünlü şarkıcı, 26 yaşındaki genç sevgilisi ile sarmaş dolaş bu pozu verdi. Yeni yılın ilk gününde sosyal medyadan servis etti. Görenler "Yeni yılın ilk sarılması" dedi.e kaydetti. Onunla birlikte şarkı söyledi. Çifti görenler "Özcan bu kez gerçek aşkı bulmuş gibi görünüyor" dedi.
İLİŞKİMİ GİZLEMEM
Son yılların gözde ismi Burcu Özberk yeni yıla Kıbrıs'ta arkadaşları ile merhaba dedi. Güzel oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Partneri İlhan şen ile çıkan aşk dedikoduları için şunları söyledi: "Hayatımda birisi olursa, gizlenerek yaşamam. İlhan'la fotoğraflarımızı yan yana getirip bizi yakıştırmışlar."