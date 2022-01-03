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    Aşka geldiler! Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Dadgar'a bakarak şarkılarını seslendirdi.

    Özcan Deniz, İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile aşka geldi. Şarkılarını, kendisini sahnenin en önünden izleyen sevgilisine bakarak söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Sahne Samar’ın

    Yılbaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan Özcan Deniz'i İranlı sevgilisi Samar Dadgar, yalnız bırakmadı. İranlı modacı, sevgilisini gece boyunca telefonu ile kaydetti. Onunla birlikte şarkı söyledi. Çifti görenler "Özcan bu kez gerçek aşkı bulmuş gibi görünüyor" dedi.



    YILIN İLK SARILMASI!
    Ünlü şarkıcı, 26 yaşındaki genç sevgilisi ile sarmaş dolaş bu pozu verdi. Yeni yılın ilk gününde sosyal medyadan servis etti. Görenler "Yeni yılın ilk sarılması" dedi.e kaydetti. Onunla birlikte şarkı söyledi. Çifti görenler "Özcan bu kez gerçek aşkı bulmuş gibi görünüyor" dedi.



    İLİŞKİMİ GİZLEMEM
    Son yılların gözde ismi Burcu Özberk yeni yıla Kıbrıs'ta arkadaşları ile merhaba dedi. Güzel oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Partneri İlhan şen ile çıkan aşk dedikoduları için şunları söyledi: "Hayatımda birisi olursa, gizlenerek yaşamam. İlhan'la fotoğraflarımızı yan yana getirip bizi yakıştırmışlar."



        KIRMIZI ŞIKLIK
        Yılbaşı gecesi kırmızılar içinde çıktığı sahneden izleyenleri büyüleyen Gülben Ergen arkadaşlarına teşekkür etti: "Sağlığımla ilgilenen tüm arkadaşlarıma, sırtımda dağ gibi duran ekibime teşekkür ederim"



        2022'YE MESAJ
        Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 8 yaşındaki oğulları Can ile birlikte yeni yıl pozu verdi. Kasabalı paylaştığı bu karenin altına yeni yıldan dileğini ileterek "Selam 22 İyi bir yıl olmanı dileriz" dedi.



        DOĞAL 'YILDIZ'
        Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Kermes standlarını gezerek alışveriş yaptı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilbe "Kermes'lerden alışveriş yapmayı ve destek vermeyi severim" dedi. Doğal hali ile alışverişe gelen Tilbe "Ben hep böyle giyinirim, doğallık benim için önemli" dedi...



            SARI FIRTINA
            Güzel şarkıcı Seçil Gür, yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne aldı. Gece boyunca kahkahalarını eksik etmeyen Gür, yeni yılda sahneden sahneye koşacağı bir yıl olmasını temenni etti. Sarı renkli elbisesi ile göz kamaştırdı.



            İLK POZ GELDİ
            2021 yılında kızları Alina'yı kucağına alan Sayışman çifti minik kızlarının görüntüsünü ilk kez paylaştı. Oğulları Efehan ve kızları Alina'yla poz veren çift Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçilerinin yeni yılını kutladı.



            2 BİN KİŞİLİK KONSER
            Güzel şarkıcı Derya Uluğ, yeni yıla Afyon'da girdi. Işıltılı kıyafetiyle hem göze hem kulağa hitap etti. İzlemeye 2 bin kişi geldi. Uluğ "Geçtiğimiz yıl hepimiz yılbaşında evlere kapanmıştık, çok şükür şu an karşılıklı şarkılar söyleyebiliyoruz. Yeni yıl için en büyük dileğim önce sağlık olsun" dedi.



                USTA'DAN DESTEK
                Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı 'Amadeus'u izlemeye gelen usta oyuncu Şener Şen, oyun sonrası kulise giderek oyuncuları tebrik etti.



                GÖZ KAMAŞTIRDI
                Başarılı şarkıcı, Burcu Güneş yeni yılı Balıkesir Gönen'de karşıladı. 2 saat boyunca sahnede kaldı. Güneş'in eğlenceli ve eşsiz repertuvarına eşlik eden göz kamaştırcı yeşil elbisesi izleyenlerden tam not aldı.



                MELİSA MODAYA UYDU
                Melisa Şenolsun yeni yıl pozlarını paylaştı. Yılbaşında kırmızı giyinme modasına uyan Şenolsun, büstiyer tercihiyle dikkat çekti.



                    20 BİN KİŞİLİK KUTLAMA!
                    Pop müziğin başarılı ismi Ece Mumay, yılbaşı gecesi Çanakkale Kepez'de sahne aldı. Yeni yılı kutlamak için alanı dolduran yaklaşık 20 bin kişi soğuk havaya aldırış etmeden Mumay'ı dinledi. Gece boyunca şarkılarına eşlik etti.



                    AÇILIŞI ÇEŞME'DE YAPTI!
                    Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey 2022'nin ilk konserini Çeşme Alaçatı'da verdi. Rezervasyonların günler öncesinden tükendiği belirtildi. Beyaz elbisesiyle göz kamaştıran Özbey, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



                    'BEST OF GELİYOR'
                    Ünlü şarkıcı Doğuş, yeni yılda Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi ile çocukları Arda ve Arın da ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı. Doğuş, "Yakın zamanda Best Of albümü çıkartmayı planlıyorum. Çalışmalara başladık. Birçok sanatçı ile görüşme halindeyiz" diye konuştu.



                        DOĞRU ŞIK ECE!
                        Pop yıldızı Ece Seçkin, yılbaşında Giresun'da sahne aldı. 2022'ye büyük bir coşkuyla giriş yapan güzel sanatçı tarzıyla da izleyicilerden tam not aldı. Giresunlu hayranları Seçkin'in mor kıyafetinden gözlerini alamadı. Güzel sanatçı, sevenleri için yeni yılda sağlık, başarı ve mutluluk diledi.



                        SEVENLERİNİ BÜYÜLEDİ
                        Son assolist Meltem Erensoylu, yılbaşında Kıbrıs'ta sahne aldı. Gece boyunca iki kez kostüm değiştirip izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kırmızı renkteki derin yırtmaçlı elbisesi ve yılan figürlü transparan beyaz kıyafetiyle göz doldurdu.



                        KUTLAMALAR BİTMİYOR
                        Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çifti, kutlamalara doymadı! Geçtiğimiz haftalarda iki farklı doğum günü kutlaması yapan çift, yeni yıl için de İstanbul'dan kaçtı. Soluğıu Antalya'da aldı. Selami Şahin'in sahne aldığı otelde başbaşa yeni yıla giren çift, mutluluk pozları vermeyi de unutmadı.



                            YILBAŞINDA ZEYNEP RÜZGARI
                            Türk pop müziğinin başarılı ismi Zeynep Bastık yılın ilk gecesinde Çeşme'de sahne aldı. 2022'den sağlık dilediğini söyleyen Bastık sevenlerine gece boyunca müzik ziyafeti yaşattı. Rezervasyonun dolduğu gecede Bastık'ı izlemeye gidenler arasında, Miray Daner- Oğulcan Engin ve İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler de vardı.



                            KAHKAHA DOLU BİR YOLCULUK'A BİLET ALIN
                            Tonkiman tiyatro oyunu, 46 Oyuncuları adı altında genç yetenekleri bir araya getirdi. Adil Varolgüneş'in yazıp yönettiği oyunda başrolüyse Sezgin Irmak üstlendi. Serdar Atlı, Kürşad Divarcı, Gökçe Burcu Zümrüt, Cihan Demir ve Adil Varolgüneş'in yer aldığı oyun, 3 Ocak'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Salonu, 15 Ocak'ta Mecidiyeköy'de, 26 Ocak'ta ise Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da sanatseverlerle buluşacak.

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                            Emekli ve memurun maaşları belli oluyor
                            Haberler Saklambaç Aşka geldiler! Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Dadgar'a bakarak şarkılarını seslendirdi.
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