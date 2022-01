Aşka geldiler! Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Dadgar'a bakarak şarkılarını seslendirdi.

'BEST OF GELİYOR'

Ünlü şarkıcı Doğuş, yeni yılda Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi ile çocukları Arda ve Arın da ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı. Doğuş, "Yakın zamanda Best Of albümü çıkartmayı planlıyorum. Çalışmalara başladık. Birçok sanatçı ile görüşme halindeyiz" diye konuştu.