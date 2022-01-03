Aşka geldiler! Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Dadgar'a bakarak şarkılarını seslendirdi.





DOĞAL 'YILDIZ'

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Kermes standlarını gezerek alışveriş yaptı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilbe "Kermes'lerden alışveriş yapmayı ve destek vermeyi severim" dedi. Doğal hali ile alışverişe gelen Tilbe "Ben hep böyle giyinirim, doğallık benim için önemli" dedi...