Hadise, 2022 yılını Kıbrıs'ta kendisini izlemeye gelen hayranları ile birlikte karşıladı. Konsere "Aşk Kaç Beden Giyer" şarkısıyla başladı. Büyük bir coşku ile konserine başlayan Hadise, hiç hız kesmeden aralıksız en sevilen şarkılarını peşi sıra seslendirdi. Göz kamaştıran kıyafeti ile sahneye çıkan Hadise, 2 saate yakın süren konserinde güzelliği ile bir kez daha izleyenleri mest etti. Hadise "Bu sene hepimiz aslında küçülerek mutlu olabileceğimizi öğrendik. Belki pandemi nedeniyle sevdiklerimizle daha çok vakit geçirdik. 2022 güzelliklerle dolu bir yıl olsun" dedi.