Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Ali Sunal, Deren Talu! Magazin dünyası, yeni yıl dileklerini büyük umutlarla paylaştı

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyuncu eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la evi tercih etti. Fahriye Evcen, bu pozlarını, "Herkese iyi seneler bizden..." notuyla hayranlarına sundu. Bu fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise çocuklarıyla etek giyerek yeni yıla girerken, o anın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte kim, nerede ve kiminle yeni yıla girdi: