Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Ali Sunal, Deren Talu! Magazin dünyası, yeni yıl dileklerini büyük umutlarla paylaştı

Pandemi, bu yılbaşında da kendini unutturmasa da ünlüler dünyasında eğlence zirve yaptı. Magazin dünyasının öne çıkan bazı isimleri yeni yılı yurt dışında karşılarken, yoğun iş temposu nedeniyle yorgun düşenler evde kutlamayı tercih etti.
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyuncu eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la evi tercih etti. Fahriye Evcen, bu pozlarını, "Herkese iyi seneler bizden..." notuyla hayranlarına sundu. Bu fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise çocuklarıyla etek giyerek yeni yıla girerken, o anın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte kim, nerede ve kiminle yeni yıla girdi:
KIZLARIM İÇİN
Ali Sunal, "Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi?" dedi.