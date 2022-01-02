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    Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Ali Sunal, Deren Talu! Magazin dünyası, yeni yıl dileklerini büyük umutlarla paylaştı

    Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Ali Sunal, Deren Talu... Magazin dünyası, yeni yıl dileklerini büyük umutlarla paylaştı. Kimi aşkı ile yurt dışında 2022'ye "Merhaba" derken, kimileri evlerinde ailesiyle bu büyük heyecanı yaşadı.

    Yeni yıl coşkusu

    Pandemi, bu yılbaşında da kendini unutturmasa da ünlüler dünyasında eğlence zirve yaptı. Magazin dünyasının öne çıkan bazı isimleri yeni yılı yurt dışında karşılarken, yoğun iş temposu nedeniyle yorgun düşenler evde kutlamayı tercih etti.

    Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyuncu eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la evi tercih etti. Fahriye Evcen, bu pozlarını, "Herkese iyi seneler bizden..." notuyla hayranlarına sundu. Bu fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise çocuklarıyla etek giyerek yeni yıla girerken, o anın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte kim, nerede ve kiminle yeni yıla girdi:

    KIZLARIM İÇİN
    Ali Sunal, "Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi?" dedi.

        BODRUM GÜZELİ
        Sosyetik güzel Siren Ertan, yeni yılı Bodrum'da karşılarken, son derece şıktı.

        AİLE HER ŞEYDİR
        Çağla Şıkel yeni yılı ailesiyle karşıladı. Şıkel, "Çok zor oldu yerimizde durmak. Aile her şeydir... Sağlıklı mutlu seneler olsun" dedi.

        EVDEYİM MUTLUYUM
        Oyuncu Alina Boz, "Yorgunum, o nedenle evde ve mutluyum" dedi.

            AMSTERDAM TERCİHİ
            Oyuncu Aslıhan Malbora, yeni yıla sevgilisiyle Amsterdam'da girdi.

            MUTLU YILLAR
            Covid-19 endişesi nedeniyle Neslihan Atagül eşi ile yeni yılı evinde karşıladı. Kadir Doğulu, "Doğulu'lar bereketli yıllar diler..." dedi. Bu paylaşıma binlerce beğeni yağdı.

            ANNE VE SEVGİLİYLE YENİ YILA MERHABA
            Deren Talu, İstanbul'da yeni yılı karşıladı.

                Annesi Defne Samyeli ve sevgilisiyle birlikte yeni yıldan çok umutlu olduğunu belirten Deren Talu, "2022'de pandemisiz ve mutlu bir yıl hayalim var. Sizce çok şey mi istiyorum" dedi.

                MUTLULUK DİLEĞİ
                Pınar Altuğ eşi Yağmur ve kızı Su ile yeni yıl pozu verdi. Evlerinde yeni yılı karşılayan aile, "Yeni yıl herkese mutluluk getirsin" notunu düştü.

                YALIDA HUZUR VAR
                Nazlı ve Hacı Sabancı, yalıda yeni yıla girerken bir hayli mutluydu. Çift, "Herkese iyi yıllar" mesajı paylaştı.
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                Haberler Saklambaç Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Ali Sunal, Deren Talu! Magazin dünyası, yeni yıl dileklerini büyük umutlarla paylaştı
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