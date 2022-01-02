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    Alişan, yeni yıla buruk girdi! "Psikolog destekle ayakta kaldım"

    Ünlü şarkıcı Alişan yeni yılı eşi Buse Varol ile Kıbrıs'ta karşıladı. Yaklaşık 800 kişinin dolduğu otelde en sevilen şarkılarının yanı sıra bir çok popüler parçalara yer verdiği repertuarı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine harika bir gece yaşatan Alişan, kendisini izlemeye gelenlerle harika 2 saat yaşattı.

    Psikolog desteği

    Ünlü şarkıcı Alişan yeni yılı eşi Buse Varol ile Kıbrıs'ta karşıladı. Yaklaşık 800 kişinin dolduğu otelde en sevilen şarkılarının yanı sıra bir çok popüler parçalara yer verdiği repertuarı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine harika bir gece yaşatan Alişan, kendisini izlemeye gelenlerle harika 2 saat yaşattı.

    Geçtiğimiz aylarda Covid-19 sebebiyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, buruk bir yılbaşı yaşadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, "2021 yılı benim için kötü bir yıldı. En sevdiğin insanlardan biri olan kardeşimi aldı benden. Psikolog destek aldım. Ama biliyorum ki benim görevim bu gece insanları eğlendirmek" dedi.

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