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    Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal ve Melisa Sütşurup evlilik kararına olay yaratan cevap! "Beni üzüyor..."

    Şarkıçı Emina Jahoviç Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Emina Jahoviç, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Mustafa Sandal ve Melisa Sütşurup evlilik planına böyle cevap verdi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Mutlu ol yeter

    Şarkıcı Emina Jahoviç önceki gün Etiler'de yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi.



    Keyfinin yerinde olduğu görülen Jahoviç yılbaşı için çocuklarıyla plan yaptığını söyledi.



    "Çok salgın var. Ona göre tedbirli davranıyoruz" dedi. Güzel şarkıcı, eski eşi Mustafa Sandal ile devam eden nafaka davası ilgili sorulara da yanıt verdi.



        "Mustafa beyle küs değiliz. Aslında biz çocuklarla ilgili güzel bir iletişimdeyiz. Bu kadarı yeterli bizim için. Gerginlik değil yasal süreç devam ediyor, o da bitecek. İnşallah her şey yoluna girecek. Süreçten çocuklar etkilenmedi iyiler babasındalar bazen."



        CAN ATAY'I BİR KEZ GÖRDÜM
        Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütsurup ile evlilik kararı alması sorulan Jahoviç eski eşine mutluluklar diledi.



        Şunları söyledi: "İnşallah her şey yolunda olur. Çünkü Mustafa çok iyi biri. Her şeyin en güzelini hak ediyor. Çok mutlu olsun. Çünkü biz mutlu oldukça çocuklar da mutlu olur."



            Öte yandan Emina isminin aşk dedikodularına karıştığı Can Atay ile ilgili soruları geçiştirdi.



            "Sevgilim yok tamamen arkadaşım bir kere gördüğüm bir insan. Sallıyolar gerçekten" dedi. "Böyle haberlerin çıkması sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Artık rahatsız etmiyor. Çünkü alıştım. Ama bazen çok üzülüyorum."



            ELİNDEN TUTAR ÇIKARIM...
            Emina, sevgilisinin olmadığını söyledi. Yeni bir ilişkisi olursa da bunu gizlemeyeceğini belirtti:



                "Hayatımda biri olduğu zaman elini tutar çıkarım. Onunla her yerde görünürüm. Çünkü ben de insanım. Ama asılsız haberler beni çok üzüyor."

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                Haberler Saklambaç Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal ve Melisa Sütşurup evlilik kararına olay yaratan cevap! "Beni üzüyor..."
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