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    ATV'nin yeni efsanesi 'Yalnız Kurt' Türkiye'nin yakın tarihini ekranlara taşıyacak

    ATV yine bir efsaneyi daha ekrana taşıyacak. Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan Yalnız Kurt, yakında seyirciyle buluşacak. Güçlü hikayesi ve usta oyuncularla, Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    Yeni efsane Yalnız Kurt

    "Yalnız Kurt"un yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımdaki aksiyon sahneleri seyircide merak uyandırdı.



    Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.



    ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor...
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        Haberler Saklambaç ATV'nin yeni efsanesi 'Yalnız Kurt' Türkiye'nin yakın tarihini ekranlara taşıyacak
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