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    Aleyna Tilki öyle sözler söyledi ki sosyal medya çıldırdı! "Kezbanlar...."

    Aleyna Tilki, yakın arkadaşı Serel Yereli’nin fotoğrafının altına “Hep Londra’da buluştuk. Artık ülkemizde buluşalım ama Kezbanlar tükensin’ diye yazdı... Sosyal medya yıkıldı.

    İn’git’tere!

    Genç popçu Aleyna Tilki, oyuncu Serel Yereli'nin paylaştığı bir karenin altına, "Meleğim seni çok özledim" yazdı. Yereli, "Ben de seni özledim dünyalar güzelim" diyerek yanıt verdi.



    Daha sonra fotoğrafın altına yeni bir yorum yapan Tilki, "Hep gurbette Londra'da buluştuk.Bir kez de ülkemizde bululaşım artık. Tabii buradaki kezbanlar bir tükensin önce" diyerek şoke etti.



    İşte ikili için yapılan yorumlar:



        Sen en iyisi git İngiltere'ye bir daha gelme.



        Aynaya baktı mı hiç acaba Aleyna hanım?



        Kendilerini tüketiyorlar sadece kezbanlarda kendileri heralde.



            Saygısız…



            O kezbanlar sayesinde paraya ve üne kavuştun cahil.



            Bence kendini tarif etmiş. Yazık çok yazık beğenmiyorsa yolu orası olsun.

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            Haberler Saklambaç Aleyna Tilki öyle sözler söyledi ki sosyal medya çıldırdı! "Kezbanlar...."
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