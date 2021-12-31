Aleyna Tilki öyle sözler söyledi ki sosyal medya çıldırdı! "Kezbanlar...."

Genç popçu Aleyna Tilki, oyuncu Serel Yereli'nin paylaştığı bir karenin altına, "Meleğim seni çok özledim" yazdı. Yereli, "Ben de seni özledim dünyalar güzelim" diyerek yanıt verdi.
İşte ikili için yapılan yorumlar:
Genç popçu Aleyna Tilki, oyuncu Serel Yereli'nin paylaştığı bir karenin altına, "Meleğim seni çok özledim" yazdı. Yereli, "Ben de seni özledim dünyalar güzelim" diyerek yanıt verdi.
İşte ikili için yapılan yorumlar:
Sen en iyisi git İngiltere'ye bir daha gelme.
Aynaya baktı mı hiç acaba Aleyna hanım?
Kendilerini tüketiyorlar sadece kezbanlarda kendileri heralde.
Saygısız…
O kezbanlar sayesinde paraya ve üne kavuştun cahil.