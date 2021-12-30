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    Yasmin Erbil'in pozları olay olmuştu! Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e destek

    Mehmet Ali Erbil, eski eşi ve dostlarıyla buluştu. Kızı Yasmin ile ilgili “Onlar genç, istediği gibi giyinip, foto çektirir”dedi. Erbil'in iş insanı Caroline Yılmaz'ı göstererek, "Türkan Şoray da aramızda" esprisi herkesi gülümsetti.

    Baba onay!

    Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi.

    Gazetecilerin "2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli, hayvan terli değil sırılsıklam" dedi.

    Kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulması sorulunca Erbil "Genç kız onlar, her genç kız öyle fotoğraflar çekiniyor" dedi.
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        Haberler Saklambaç Yasmin Erbil'in pozları olay olmuştu! Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e destek
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