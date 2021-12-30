Yasmin Erbil'in pozları olay olmuştu! Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e destek

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi.
Gazetecilerin "2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli, hayvan terli değil sırılsıklam" dedi.
Kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulması sorulunca Erbil "Genç kız onlar, her genç kız öyle fotoğraflar çekiniyor" dedi.