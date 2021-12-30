Yasmin Erbil'in pozları olay olmuştu! Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'e destek

Gazetecilerin "2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli, hayvan terli değil sırılsıklam" dedi.