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    Hakan Sabancı yeni aşka yelken açtı! Sarıyer'de oyuncu Dilara Aksüyek'le buluştu

    Hakan Sabancı, Sarıyer’de oyuncu Dilara Aksüyek’le buluştu. Çiftin kısa bir süre önce tanıştığı öğrenildi. Hakan Sabancı, ailenin en çapkın üyesi olarak biliniyor.

    Boğaz’da aşk

    Özel hayatıyla gündemden düşmeyen iş insanı Hakan Sabancı (30), geçtiğimiz hafta sonu oyuncu Dilara Aksüyek (34) ile Sarıyer'de bulunan bir restoranda bir araya geldi.

    Kısa süreli aşkları tercih ettiği için eleştiri oklarının hedefi olan Hakan Sabancı, bir süredir Dilara Aksüyek'le gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürüldü.

    KARİYER ÖNEMLİ
    Dilara Aksüyek    , son olarak kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay ile birliktelik yaşamıştı.

    Ayrılık sonrası ise, "İşime odaklanmak istiyorum. Çünkü kariyerim her şeyden daha önemli" açıklaması yapmıştı.

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