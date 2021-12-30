Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, önceki gün bir avm'de görüntülendi

ÇOCUKLARININ ANNESİYLE EVLENDİ

Manga'nın solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi. Ünlü solist, "Çocuklu ve evli. İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı orada mı olsun burada mı, yazın mı kışın mı diye diye on sene geçmiş. Her seneki noel ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikahımızı ekleyelim artık dedik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül" dedi.