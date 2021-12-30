Geçtiğimiz ay kızları Leyla'yı kucaklarına alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, önceki gün bir avm'de görüntülendi. İkilinin keyifli ve neşeli olması dikkatlerden kaçmadı. Korel; "Biraz son güne bırakmışız gibi oldu ama çocuklardan ancak fırsat bulup dışarı çıkabildik. Olabildiğince de pek kalabalığa çıkmamaya çalışıyoruz" dedi.
YENİ YIL DİLEĞİ
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aydın; "Yeni bir yıla gireceğiz umarım her şey gönlümüzce olur. Tüm kötülükler geçmişte kalır ve artık huzurla yaşarız" dedi.
YEMEK KEYFİ
Oyuncu Kıvanç Kasabalı geçtiğimiz gün bir avm'de görüntülendi. Set sonrası yakın arkadaşlarıyla yemeğe gelen Kıvanç Kasabalı, karşılaştığı gazetecilerin objektiflerine poz verdi.