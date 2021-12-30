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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, önceki gün bir avm'de görüntülendi

    Geçtiğimiz ay kızları Leyla'yı kucaklarına alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, önceki gün bir avm'de görüntülendi. İkilinin keyifli ve neşeli olması dikkatlerden kaçmadı. Korel; "Biraz son güne bırakmışız gibi oldu ama çocuklardan ancak fırsat bulup dışarı çıkabildik. Olabildiğince de pek kalabalığa çıkmamaya çalışıyoruz" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 30 Aralık tarihli Saklambaç haberleri.

    Son gün alışverişi

    Geçtiğimiz ay kızları Leyla'yı kucaklarına alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, önceki gün bir avm'de görüntülendi. İkilinin keyifli ve neşeli olması dikkatlerden kaçmadı. Korel; "Biraz son güne bırakmışız gibi oldu ama çocuklardan ancak fırsat bulup dışarı çıkabildik. Olabildiğince de pek kalabalığa çıkmamaya çalışıyoruz" dedi.

    YENİ YIL DİLEĞİ
    Ünlü şarkıcı Aynur Aydın önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aydın; "Yeni bir yıla gireceğiz umarım her şey gönlümüzce olur. Tüm kötülükler geçmişte kalır ve artık huzurla yaşarız" dedi.

    YEMEK KEYFİ
    Oyuncu Kıvanç Kasabalı geçtiğimiz gün bir avm'de görüntülendi. Set sonrası yakın arkadaşlarıyla yemeğe gelen Kıvanç Kasabalı, karşılaştığı gazetecilerin objektiflerine poz verdi.

        AŞISIZ ÇIKMAM
        Güzel oyuncu Başak Gümbülcinelioğlu, önceki gün sevgilisi Çağrı Çitanak'la Arnavutköy'de görüntülendi. El ele güzel havanın tadını çıkaran çift, ayaküstü soruları yanıtladı. 3'cü doz aşısını olduğunu söyleyen oyuncu, "Aşılarımızı olduk, temiz hava almaya çıktık" dedi. Yeni yılı evlerinde geçireceğini söyleyen Gümbülcinelioğlu, "Etraf bu kadar kalabalıkken bir şey yapmayalım dedik, oturalım. Yılbaşı yaklaşıyor. En iyisi yeni yılı evde karşılamak. Çünkü pandemi korkutuyor" dedi. AYDIN HAMZA.

        HEDEF 95
        Aydemir Akbaş 86. yaşını önceki akşam Etiler'de kutladı. Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Akbaş "Ben çok zor ağlarım ama bu benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostluğun karşılığını bugün aldım. 95'ten önce ölmeyeceğim bunu size söylüyorum" dedi.

        FRANSA'DA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
        İlknur Soydaş, yeni yaşına Fransa'nın dağlarında kayak yaparak girdi. İş insanı eşi Cem Pole ile mutlu evliliği olan model, dört gün boyunca keyif yaptı. İkiliye, yakın dostları Burcu Şendil ve Can Helvacıoğlu da eşlik etti.

            GÜNEŞ'TEN ESPRİLİ YANIT
            Şenol Güneş, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen teknik adam, esprili yanıtlarıyla gazetecileri güldürdü. Adı Beşiktaş'la anılan Güneş'e konu hatırlatılınca, "Bebek'ten düz gidiyorsunuz Beşiktaş'tasınız" diye cevapladı. Bir takımın başına geçmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Hepimizin bir takımı var değil mi? Milli takımımız" yanıtını veren Güneş, 'Bu sezon çalışmayı düşünmüyor musunuz? sorusunu ise, "Araba süreceğim, çalışacağım işte" şeklinde cevapladı. AYDIN HAMZA.

            ERKEK GELİYOR!
            Geçtiğimiz sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren Hande Soral, önceki gün bebeğinin cinsiyetini duyurdu. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yayınladığı ultrason görüntüsü ile hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü çift, bu kez de düzenledikleri cinsiyet partisiyle bir erkek bebek bekledikleri haberini paylaştı.

            ENERJİK SERRA
            Yaklaşık             iki ay önce yayınladığı sözü ve müziği Onur Can'a ait "Ayyaş" şarkısı ile dikkat çeken güzel sanatçı Serra, Bursa'da özel bir gecede sahne aldı. Serra, bitmek tükenmek bilmeyen sahne enerjisiyle de konuklarından tam not aldı.

                PANİK OLDU
                Murat Başaran, önceki akşam bir arkadaşı ile Arnavutköy'de görüntülendi. Flaşların patlaması ile panikleyen Başaran, "Neden panik yaptınız efendim, yeni bir ilişki mi?" sorusu üzerine "Hayır hayır, sizi görünce bir anda panikledik. Bir proje için birlikteyiz" dedi.

                ÇOCUKLARININ ANNESİYLE EVLENDİ
                Manga'nın solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi. Ünlü solist, "Çocuklu ve evli. İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı orada mı olsun burada mı, yazın mı kışın mı diye diye on sene geçmiş. Her seneki noel ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikahımızı ekleyelim artık dedik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül" dedi.
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                Haberler Saklambaç Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, önceki gün bir avm'de görüntülendi
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