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    Serenay Sarıkaya yine kaçamak yaptı! Umut Evirgen'le ilgili...

    Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le ilgili aşk iddialarına yine kaçamak cevap verdi. Nişantası sokaklarında yakalanan güzel oyuncu Umut Evirgen sorusuna "Söylenecek bir şey yok." diye yanıtladı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Bu aşkta ’Umut’ yok

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Nişantaşı'nda sokak tarzı kıyafetiyle objektiflere takıldı. Gazetecileri karşısında gören Sarıkaya, "Sizi çok özledim" dedi. Yeni projeleri hakkında konuşan başarılı oyuncu, "İçime sindi. Zaten o kadar özlemişim ki benim canıma minnet, her şey çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımızla çok eğlendik. Ayrıca yakında müzikal de başlıyor" ifadelerini kullandı. Adana dönüşü beyaz çorap ve terlik giymeniz Adana stilini temsil eder gibiydi sorusuna" ise "Yok seviyorum, giyiyorum kim ne derse desin. Kebap da çok seviyorum" diyen Sarıkaya, adının aşk dedikodularına karıştığı Umut Evirgen sorusuna ise kaçamak cevap verdi: Söylenecek bir şey yok." (Aydın HAMZA)



    ANNESİNİ UNUTMADI
    Mardin'de tatil yapan Hande Erçel'den anlamlı bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu geçtiğimiz yıllarda vefat eden annesi Aylin Erçel'in kazağını giyerek poz verdi. Erçel'in bu paylaşımına ablası Gamze Erçel kayıtsız kalmadı ve "Annemin kazağı" yorumunu yaptı.



    BELGESEL ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTURDU!
    Osmanlı'dan günümüzde 'Buhur ve tütsü' geleneğinin uygulanmasını ve ritüellerinin yolculuğu anlatıldığı "Kokunun Sessiz Dili- Bahûr" belgeseli güçlü kadrosuyla çekildi. Can Arduç, Fatih Sultan Mehmet'i canlandırırken, Wilma Elles ve Arzu Yanardağ da belgeselde rol aldı.



        KENDİMİ İŞE VERDİM
        Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, oyuncu Onur Bay ile aşk yaşamış daha sonra da bu birliktelik sona ermişti. İşletmeci Erkan Şen ile görüntülenen Aksüyek daha sonra da Instagram hesabından iddiayı yalanlamıştı. Aksüyek, dün "Hayatında kimse yok olursa saklamam" dedi.



        2022'DE PRENSİ BEKLİYORUM
        Genç oyuncu Feyza Civelek, önceki gün bir avm'de görüntülendi. Yeni yıl alışverişi yapan ve iki aya kadar ekranlara döneceğini vurgulayan Civelek, ilginç açıklamalarda bulundu: Yeni seneden ilk dileğim prensimi bulmak. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda. Doğru adamı bulmayı arzu ediyorum."



        HAYATIMDA KİMSE YOK
        Ece Sükan, Kuruçeşme'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Kafede baş başa sohbet eden ikili mekan çıkışında muhabirleri kırmadı. Ece Sükan, yanındaki beyefendi için, "O benim çok yakın arkadaşım. Paris'te yaşıyor. Alican İcöz, takı tasarımcısı" diye konuştu. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ece Sükan, "Ben kendimle olmayı seven bir insanım. Herkes ister hayatında bir şeyler paylaşacağın bir insanın olması. Olması gereken zamanda olması gereken kişiyle aşk yaşanacağına inanıyorum" dedi. Eski Basketbolcu İbrahim Kutluay ile adı aşk dedikodularına karışan Sükan, iddialara tepki gösterdi: Hiç öyle bir şey yok. Demet'i de İbrahim'i de çok eski tanırım. Bu iddialar çok üzücü. Hepimizi üzüyor." (Aydın HAMZA)



            ARTIK EMEKLİ OLDU
            Bergüzar Korel, bu karesini sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı: Evdeki nüfus patlamasına daha fazla dayanamayan eski çamaşır ve kurutma makinemizi emekli ettim artık." Bu yorum takipçilerini şaşkına çevirdi.



            ŞAPKALI ÇAPKIN
            Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan'la oğulları Kuzey için velayet savaşına girişmişlerdi. Velayet davasını kaybeden Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile görüntülendi. 49 Yaşındaki Özcan Deniz, Arnavutköy'deki restoranda tanınmamak için şapka taktı.



            BENDE DÜŞESTİM!
            5 yıl önce konser için gittiği Avusturalya'da çektirdiği retro fotoğrafları instagram hesabında yayınlayan Sevcan Orhan, "Bir zamanlar bende düşestim" notuyla herkesi tebessüm ettirdi. Orhan'ın fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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            Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya yine kaçamak yaptı! Umut Evirgen'le ilgili...
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