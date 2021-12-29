Serenay Sarıkaya yine kaçamak yaptı! Umut Evirgen'le ilgili...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Nişantaşı'nda sokak tarzı kıyafetiyle objektiflere takıldı. Gazetecileri karşısında gören Sarıkaya, "Sizi çok özledim" dedi. Yeni projeleri hakkında konuşan başarılı oyuncu, "İçime sindi. Zaten o kadar özlemişim ki benim canıma minnet, her şey çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımızla çok eğlendik. Ayrıca yakında müzikal de başlıyor" ifadelerini kullandı. Adana dönüşü beyaz çorap ve terlik giymeniz Adana stilini temsil eder gibiydi sorusuna" ise "Yok seviyorum, giyiyorum kim ne derse desin. Kebap da çok seviyorum" diyen Sarıkaya, adının aşk dedikodularına karıştığı Umut Evirgen sorusuna ise kaçamak cevap verdi: Söylenecek bir şey yok." (Aydın HAMZA)
ANNESİNİ UNUTMADI
Mardin'de tatil yapan Hande Erçel'den anlamlı bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu geçtiğimiz yıllarda vefat eden annesi Aylin Erçel'in kazağını giyerek poz verdi. Erçel'in bu paylaşımına ablası Gamze Erçel kayıtsız kalmadı ve "Annemin kazağı" yorumunu yaptı.
BELGESEL ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTURDU!
Osmanlı'dan günümüzde 'Buhur ve tütsü' geleneğinin uygulanmasını ve ritüellerinin yolculuğu anlatıldığı "Kokunun Sessiz Dili- Bahûr" belgeseli güçlü kadrosuyla çekildi. Can Arduç, Fatih Sultan Mehmet'i canlandırırken, Wilma Elles ve Arzu Yanardağ da belgeselde rol aldı.