Serenay Sarıkaya yine kaçamak yaptı! Umut Evirgen'le ilgili...





HAYATIMDA KİMSE YOK

Ece Sükan, Kuruçeşme'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Kafede baş başa sohbet eden ikili mekan çıkışında muhabirleri kırmadı. Ece Sükan, yanındaki beyefendi için, "O benim çok yakın arkadaşım. Paris'te yaşıyor. Alican İcöz, takı tasarımcısı" diye konuştu. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ece Sükan, "Ben kendimle olmayı seven bir insanım. Herkes ister hayatında bir şeyler paylaşacağın bir insanın olması. Olması gereken zamanda olması gereken kişiyle aşk yaşanacağına inanıyorum" dedi. Eski Basketbolcu İbrahim Kutluay ile adı aşk dedikodularına karışan Sükan, iddialara tepki gösterdi: Hiç öyle bir şey yok. Demet'i de İbrahim'i de çok eski tanırım. Bu iddialar çok üzücü. Hepimizi üzüyor." (Aydın HAMZA)